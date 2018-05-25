9成8求職者最恨薪資不透明　應徵前上網搜評價成趨勢

為了解決台灣低薪問題，政府提出各項措施，隨著資訊愈加公開透明，將有利於求職者判斷是否選擇從業。根據人力銀行調查，有高達9成8的受訪上班族認為職缺資訊呈現有待加強，其中，在面試過程中最在意薪資不透明，且為了降低面試過程中的不確定性，有高達91.25%的求職者在應徵前，會上網搜尋該公司評價或是參考網友的面試經驗；此外，針對「月薪低於4萬元以下的公司必須公開薪資範圍」超過9成上班族表示贊同，顯見薪資透明化已是小資族的共識，有助於求職者衡量從業與否，避免入錯行而多走職涯冤枉路。

為解決台灣低薪問題，金管會擬於明年6月底公布低薪企業名單，包括營運獲利成長但薪資費用卻下滑的企業，隨著資訊愈加公開透明，將有利於求職者判斷是否選擇從業。根據1111人力銀行調查顯示，在曾經具有面試經驗的上班族當中，有32.31%受訪者曾經在面試過程曾遭受到特殊或不合理的要求，其中以被問與工作無關的私密問題(57.35%)居多，其次則是填寫與應徵職務無關的資訊(55.62%)，以及被問感情狀況(42.07%)。