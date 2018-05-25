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9成8求職者最恨薪資不透明　應徵前上網搜評價成趨勢

記者彭夢竺／台北報導2018/05/25 10:58
▲根據人力銀行調查，有高達9成8的受訪上班族認為職缺資訊呈現有待加強，其中，在面試過程中最在意薪資不透明。（圖／NOWnews 資料照）
▲根據人力銀行調查，有高達9成8的受訪上班族認為職缺資訊呈現有待加強，其中，在面試過程中最在意薪資不透明。（圖／NOWnews 資料照）

為了解決台灣低薪問題，政府提出各項措施，隨著資訊愈加公開透明，將有利於求職者判斷是否選擇從業。根據人力銀行調查，有高達9成8的受訪上班族認為職缺資訊呈現有待加強，其中，在面試過程中最在意薪資不透明，且為了降低面試過程中的不確定性，有高達91.25%的求職者在應徵前，會上網搜尋該公司評價或是參考網友的面試經驗；此外，針對「月薪低於4萬元以下的公司必須公開薪資範圍」超過9成上班族表示贊同，顯見薪資透明化已是小資族的共識，有助於求職者衡量從業與否，避免入錯行而多走職涯冤枉路。

為解決台灣低薪問題，金管會擬於明年6月底公布低薪企業名單，包括營運獲利成長但薪資費用卻下滑的企業，隨著資訊愈加公開透明，將有利於求職者判斷是否選擇從業。根據1111人力銀行調查顯示，在曾經具有面試經驗的上班族當中，有32.31%受訪者曾經在面試過程曾遭受到特殊或不合理的要求，其中以被問與工作無關的私密問題(57.35%)居多，其次則是填寫與應徵職務無關的資訊(55.62%)，以及被問感情狀況(42.07%)。

調查發現，有高達9成8的受訪上班族，認為職缺資訊呈現有待加強，其中以應徵職務的薪資水準(80.82%)、職務內容詳述及量化(64.90%)、具體的公司福利(53.35%)、是否常態加班(50.37%)，以及加薪及升遷方式(42.83%)最受到關注。

針對日前立法院初審通過「月薪低於4萬元以下的公司必須公開薪資範圍」，有高達9成３的受訪者表示贊同，顯見薪資透明化已是小資上班族的共識；至於面試過程中最應該改善的現象，有超過半數以上最在意薪資不透明占了54.38%，其次是面試過於冗長占了32.59%、人資/主考官問話態度占28.86%，被詢問個人隱私占25.33%，以及主考官刻意砍薪資，占21.32%。

萬丈高樓平地起，每位身經百戰的職人都曾經歷菜鳥時期，調查也發現，新進員工最常遇到責任制/沒加班費(47.58%)、被要求身兼多職但薪水沒增加(41.34%)、被要求做工作以外的雜事(37.24%)、工作內容與應徵時不符(31.10%)，以及被拗加班(25.14%)的不合理情事；此外，為了降低面試過程中的不確定性，有高達91.25%的求職者在應徵前，會上網搜尋該公司評價或是參考網友的面試經驗，以便先行準備筆試題目或是了解人資主考官的喜好。

關鍵字低薪薪資面試求職1111人力銀行小資
漲不停　下周油價估再漲0.5元金融業因應GDPR　顧立雄這麼說

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