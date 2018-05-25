今日廣場》藍蝴蝶／台灣非亞洲最幸福的國家，未失公允！

陸客團遊覽車司機陳俊男連續工作 46 天，去年三月六日突發心肌梗塞，死在駕駛座上。令人心痛的是，陳俊男被監視器拍到的最後一刻，是他拿著手帕在遊覽車駕駛座擦汗，陳俊男在當天事發前已連續工作 46 天，而他才 45 歲，育有一子一女，還有一位 77 歲的老母親。

民眾在 2016 年選擇以選票支持民進黨，為的是請民進黨來解決問題，而非製造問題。

在美麗寶島台灣，有多少類似陳俊男的勞工，每天必須靠著喝提神飲料榨出精神與體力，放棄休假時間出去玩，留下來加班，才能賺得一家溫飽？

事實上，勞工過勞現狀，問題癥結點在於低薪。

因此，即便蔡政府再三強調 5+2 創新產業及 1 月 10 日立院三讀通過《勞基法》修正條文（如：未來休息日加班費核實計算、特休假可遞延一年、每月加班上限由 46 小時提高至 54 小時、輪班間隔縮短為 8 小時、七休一之鬆綁等則有條件放寬等等）是要給予勞資雙方彈性，讓資方有彈性維持經營、勞方的排班也能彈性，並沒有圖利資方。

你（蔡政府）可以解釋你為何還沒達成理想中的目標，但千萬別找藉口粉飾自身錯誤。行政院勞動部找藉口粉飾自身錯誤，企圖以「四個彈性」、「四個不變」蒙蔽勞工朋友的雙眼，不過這項立足點失當的謀略，並未動搖勞工團體群情憤慨的抗議活動。

就在 2018 年 5 月 20 日蔡英文總統滿執政2周年之際，勞權公投聯盟在總統府前召開記者會，上演「以血染紅勞動者」的行動劇，抗議蔡政府推動二次修惡勞基法，讓勞動條件惡化，害死勞工。

勞權公投聯盟批評，蔡政府二次修惡勞基法，不但將原本一例一休中，對勞工較為有利的條文刪除，更直接鬆綁勞基法工時政策，並在 1 個月不到的時間，開放全台灣 38 個行業，影響全台灣 300 萬勞工，縮短輪班勞工休息時間間隔、突破例假日的 7 休 1 限制。

就在「以血染紅勞動者」事發後的第二天（ 5/22 ），行政院對民眾表示，相關數據顯示台灣社會經濟整體情勢正穩健提升，依據聯合國（ UN ） 3 月份公布「 2018 世界幸福報告（ The 2018 World Happiness Report ）」，台灣民眾的幸福感在全球 156 個國家中高居第 26 名，台灣幸福感更是全亞洲排名之冠。

首先，民進黨完全執政的國家內政，處於爭議不斷（如：一例一休、年金改革、開放日本核災食品進口、同性婚姻修法及地價稅爆漲等議題）相繼于朝。

其次，民進黨完全執政的國家外交，除了樂於凱子外交（《邁阿密前鋒報》日前報導，海地外長日前訪台時，我方同意給予 1 億 5 千萬美元的低利率貸款，等同於新台幣 45 億元）之外，還發生三個邦交國與我國斷交，據悉尚有數個邦交國準備斷交中。

第三，民進黨完全執政的兩岸關係發生質變已然多時，蔡政府拒絕承認「九二共識」而使得兩岸關係持續僵化，連環帶動重創觀光產業、外交窘困、無法參與 WHA 等國際組織會議，「參與國際、走向世界」的台灣價值與主流民意，恐怕也會因此而消失殆盡。

就在蔡英文執政兩年後的 5 月 20 日，蔡英文的聲望已滑落到了 39.2％ ，不滿度也從 2016 年 5 月的 8.8％ ，到了 2018 年同期已經達到 47.6％ 。執政者再不改鴕鳥心態只會讓國家及自己變得更糟。

當國家治理發生問題，就該詳列清單，擬定策略，設法改善及預防。

然而，在民進黨完全執政之下的國家內政、外交與兩岸關係都碰到瓶頸之際，此時卻高呼「台灣幸福感排名全亞洲之冠」這樣的作為，是否能夠真正回復民意及觀感，筆者持保留態度。

承上所述，我們可以肯定的是，倘若執政黨一再「暴衝」、「先射箭再畫靶」，胡亂操弄統計數據，找藉口尋求短暫安慰（如：勞工平均收入已達 49,989 元的歷史新高、台灣幸福感排名全亞洲之冠等等），製造出一個完全罔顧現況的惡劣戲碼，那麼帶領台灣走向世界幸福感的隱形的推手絕對不是宛如讀稿機的蔡英文及走在鋼索上的民進黨。

果不其然，就在行政院引述聯合國「 2018 世界幸福報告」，興高采烈地公佈台灣幸福感排名全亞洲之冠的隔日（ 5/23 ），行政院秘書長卓榮泰接受立委答詢時，承認「搞錯了」、「後來我們翻開地圖，有發現這個錯誤」，台灣並不是「亞洲」最幸福的國家。

蔡政府執政團隊美麗的謊言再度曝光，著實令自己尷尬無比！

●作者：藍蝴蝶／公共行政碩士，時事評論人。

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