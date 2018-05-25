NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎差很大！范植偉肥胖崩壞照曝光腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
財經

歐盟GDPR上路　 金融業如何因應？　顧立雄這麼說

記者顏真真／台北報導2018/05/25 11:14
▲金管會主委顧立雄。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會主委顧立雄。（圖／NOWnews資料照）

被譽為史上最嚴的歐盟個人資料保護法（GDPR）今（25）日上路，國發會評估國內以金融、網購、航空運輸3大產業受影響最大。金管會主委顧立雄則表示，目前金融業大致做好相關因應措施，國發會也會成立跨部會平台提供各產業交流、因應，而金融業因資源相對較多，可提供給其他非金融業者經驗交流。

因應 GDPR 實施，顧立雄說，本國銀行準備工作大致已就緒，只是歐盟各會員國對於 GDPR 的解釋及落實情況可能有些不同，因此，國發會成立跨部會平台，以協助台資企業因應 GDPR 制度。

至於本國銀行因應措施，顧立雄表示，大致分成3類銀行，第1類就是外銀在台子行，因為其集團總部有一致性要求，因應上沒有問題。第2類是在歐洲有據點的本國銀行，要做好適當保護措施，包括設立個資保護長、內部調整、取得相關的認證程序，並透過銀行公會平台交流，外部也要請專家做好規畫。第3類則是在歐洲沒有據點、但有收集歐洲居民個資的銀行，金管會也要求統計出一定筆數以上的銀行要有因應保護措施。

根據金管會統計，目前本國銀行包括台灣、合庫、兆豐、第一、華南、彰化等6家銀行在歐盟設有分行，其中台灣銀行德國法蘭克福辦事處才剛開業。不過，據了解，目前在歐洲設有據點的銀行，為因應 GDPR 上路，除透過電腦系統輔助來達到歐洲法遵需求，還聘請當地的顧問指導，亦會與目前的法遵主管商討，將 GDPR 納入工作項目中。

台銀也已表示，內部已訂定因應 GDPR 的個資保護政策，倫敦分行亦設有資料保護長，總行與分行間也有國際傳輸契約，近期還會舉行「GDPR 因應與衝擊認知」教育訓練及線上學習課程，提升員工對於 GDPR 與隱私保護意識。
 

關鍵字gdpr歐盟個資保護法金管會銀行國發會企業顧立雄
求職恨薪資不透明　網搜評價成趨勢史上最嚴GDPR　這3產業影響大

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan