歐盟GDPR上路　 金融業如何因應？　顧立雄這麼說

被譽為史上最嚴的歐盟個人資料保護法（GDPR）今（25）日上路，國發會評估國內以金融、網購、航空運輸3大產業受影響最大。金管會主委顧立雄則表示，目前金融業大致做好相關因應措施，國發會也會成立跨部會平台提供各產業交流、因應，而金融業因資源相對較多，可提供給其他非金融業者經驗交流。

因應 GDPR 實施，顧立雄說，本國銀行準備工作大致已就緒，只是歐盟各會員國對於 GDPR 的解釋及落實情況可能有些不同，因此，國發會成立跨部會平台，以協助台資企業因應 GDPR 制度。

至於本國銀行因應措施，顧立雄表示，大致分成3類銀行，第1類就是外銀在台子行，因為其集團總部有一致性要求，因應上沒有問題。第2類是在歐洲有據點的本國銀行，要做好適當保護措施，包括設立個資保護長、內部調整、取得相關的認證程序，並透過銀行公會平台交流，外部也要請專家做好規畫。第3類則是在歐洲沒有據點、但有收集歐洲居民個資的銀行，金管會也要求統計出一定筆數以上的銀行要有因應保護措施。