歐盟GDPR上路　 金融業如何因應？　顧立雄這麼說

被譽為史上最嚴的歐盟個人資料保護法（GDPR）今（25）日上路，國發會評估國內以金融、網購、航空運輸3大產業受影響最大。金管會主委顧立雄則表示，目前金融業大致做好相關因應措施，國發會也會成立跨部會平台提供各產業交流、因應，而金融業因資源相對較多，可提供給其他非金融業者經驗交流。
因應 GDPR 實施，顧立雄說，本國銀行準備工作大致已就緒，只是歐盟各會員國對於 GDPR 的解釋及落實情況可能有些不同，因此，國發會成立跨部會平台，以協助台資企業因應 GDPR 制度。
至於本國銀行因應措施，顧立雄表示，大致分成3類銀行，第1類就是外銀在台子行，因為其集團總部有一致性要求，因應上沒有問題。第2類是在歐洲有據點的本國銀行，要做好適當保護措施，包括設立個資保護長、內部調整、取得相關的認證程序，並透過銀行公會平台交流，外部也要請專家做好規畫。第3類則是在歐洲沒有據點、但有收集歐洲居民個資的銀行，金管會也要求統計出一定筆數以上的銀行要有因應保護措施。
根據金管會統計，目前本國銀行包括台灣、合庫、兆豐、第一、華南、彰化等6家銀行在歐盟設有分行，其中台灣銀行德國法蘭克福辦事處才剛開業。不過，據了解，目前在歐洲設有據點的銀行，為因應 GDPR 上路，除透過電腦系統輔助來達到歐洲法遵需求，還聘請當地的顧問指導，亦會與目前的法遵主管商討，將 GDPR 納入工作項目中。
台銀也已表示，內部已訂定因應 GDPR 的個資保護政策，倫敦分行亦設有資料保護長，總行與分行間也有國際傳輸契約，近期還會舉行「GDPR 因應與衝擊認知」教育訓練及線上學習課程，提升員工對於 GDPR 與隱私保護意識。