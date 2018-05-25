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加拿大重申兩岸政策 反對向私營企業施壓

中央社2018/05/25 10:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多24日專電）加拿大政府昨天首度在國會中，針對加航將台灣改名為中國案表達嚴正立場，除明確重申加國的一個中國政策是「不背書、也不挑戰中國對台灣之主張」，也反對向加國私企施壓。

加拿大參議院政府代表哈德爾（Peter Harder）在答復保守黨聯邦參議吳藍海（Thanh Hai Ngo）針對加航案質詢時表示，加拿大的一個中國政策是：承認中華人民共和國係中國之唯一合法政府，加拿大注意到（takes note），但不背書（not endorse）或挑戰（challenge）中國對台灣之主張。加拿大反對任何改變現狀或升高台海局勢之行動。

哈德爾並表示，加航是私人企業，須自行為其網站內容負責。加拿大反對就議題採取特定立場向私營企業施壓。

這是加拿大政府首度針對加航將台灣改名案發表談話，明確表達加國的兩岸政策自1970年加中建交以來並未改變。而在同一天，加拿大政府也表示，加國以國家安全因素為由，已否決了中國交通建設（CCCC）子公司提出以11.8億美元併購愛康集團（Aecon）一案。

加航在14日屈服於中國壓力，將官網中的「台灣」字眼改換成為「中國」，引發軒然大波。除了來自台灣及僑界反彈不斷，多位加國參眾議員這兩天也在國會中為台灣聲援。

其中，吳藍海23日向哈德爾提問，指中國民航局4月25日下令，要求包括美國在內的多家國際航空在其網站及文宣更改對台灣稱呼，並將台灣標示為中國之一部分。

吳藍海說：「美國拒絕，加拿大卻答應，而我們甚至不承認中國對台灣之主權。為何政府會允許中國對我國私營公司施壓？」哈德爾感謝吳藍海的提問和持續關注，重申加國對兩岸政策立場不變。

吳藍海挺台聲援之後，保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）今天下午也在眾院針對加航案，質詢加國外長國會事務代理人迪柯西（Matt DeCourcey）。

古柏在質詢中指出，美國政府已嚴正指責中國要求航空公司改「台灣」為「中國」是「歐威爾式的胡言亂語」。反觀加拿大自由黨政府面對外國政府「訓令」加國企業卻一直保持沉默，不知何時才會挺身反對。

迪柯西對此簡短回答指出：加航是私人企業，須自行為其網站內容負責。加拿大對此議題的長期立場不變。（編輯：屈享平）1070525

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