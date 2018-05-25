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「我們背叛了台灣！」布吉納法索宣布斷交　當地網友戰翻

國際中心／綜合報導2018/05/25 10:56
▲布吉納法索在昨（24）日晚間宣布與台灣斷交，兩方的網友也紛紛上網留言，表達看法。圖為蔡英文總統（右）與布吉納法索總理齊耶鈸（Paul Kaba Thieba）（資料圖片／總統府提供）
▲布吉納法索在昨（24）日晚間宣布與台灣斷交，兩方的網友也紛紛上網留言，表達看法。圖為蔡英文總統（右）與布吉納法索總理齊耶鈸（Paul Kaba Thieba）（資料圖片／總統府提供）

布吉納法索在昨（24）日晚間宣布與我斷交，許多台灣網友第一時間上網宣洩怨氣，表示：「又少了一個吸血鬼邦交國」、「國庫又省一筆錢了！」而布吉納法索當地的網友也紛紛上網表達看法，不過意見卻十分兩極，意外的是不少人其實力挺台灣，怒罵：「台灣為我們做這麼多，對忘恩負義的政府感到失望」、「我們背叛了台灣！」

自從聖多美普林西比在 2016 年 12 月宣布與台灣斷交後，我非洲友邦就只剩下布吉納法索、史瓦帝尼（舊名：史瓦濟蘭）2 個國家。


▲去年布吉納法索的外交部長巴力（Alpha Barry）接受外媒訪問時，還嚴正聲明：「絕不會為了錢背叛台灣！」（資料圖片／翻攝自推特）

2017 年 1 月，外傳中國大陸準備砸下 500 億美元（折合新台幣約 1.5 兆元）來拉攏布吉納法索，當時布國的外交部長巴力（Alpha Barry）接受外媒訪問時，嚴正聲明：「我們收到一個無禮的建議，對方表示『若和北京建交，會給你們 500 億美元，甚至更多』。」不過他表示當下立刻拒絕了該項提議，還強調「絕不會為了錢背叛台灣！」相較於如今斷交的結果，令人感到十分諷刺。


台灣在去年才援贈兩架直升機給布吉納法索，不料如今卻換來斷交的結果。（資料圖片／翻攝自布吉納法索駐台使館）

斷交的消息一出，不僅台灣的網友上網留言討論、發洩怨氣，布吉納法索當地的網友也上網掀起論戰，意見分成兩派；有部分網友十分贊同該國政府的決定，認為「所謂的國際外交，本來就沒有永遠的朋友」、「國與國之間只有利益」。但也有許多網友痛罵：「布吉納法索背叛了台灣！」、「台灣為我們做這麼多，對忘恩負義的政府感到失望」、「支持斷交的人可能不知道，台灣為我們所付出的真的很多！」

關鍵字布吉納法索斷交網友論戰背叛
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