「我們背叛了台灣！」布吉納法索宣布斷交　當地網友戰翻

布吉納法索在昨（24）日晚間宣布與我斷交，許多台灣網友第一時間上網宣洩怨氣，表示：「又少了一個吸血鬼邦交國」、「國庫又省一筆錢了！」而布吉納法索當地的網友也紛紛上網表達看法，不過意見卻十分兩極，意外的是不少人其實力挺台灣，怒罵：「台灣為我們做這麼多，對忘恩負義的政府感到失望」、「我們背叛了台灣！」

自從聖多美普林西比在 2016 年 12 月宣布與台灣斷交後，我非洲友邦就只剩下布吉納法索、史瓦帝尼（舊名：史瓦濟蘭）2 個國家。



▲去年布吉納法索的外交部長巴力（Alpha Barry）接受外媒訪問時，還嚴正聲明：「絕不會為了錢背叛台灣！」（資料圖片／翻攝自推特）