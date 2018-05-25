婦人交通規則認知錯誤　警察化身路考官

許多民眾對某些交通規則仍然搞不清楚而被開罰單，一名女機車騎士遇到紅燈時就左轉，遭警察攔下開罰單時，還滿頭霧水地說「上次我在這路口被警察開了2次罰單，警察告訴我騎機車要二段式左轉，車子要先進入格子再轉，我有錯嗎？」，原來婦人搞不清楚「兩段式左轉」與「紅燈左轉」的差異，警員立即機會教育，現場耐心說明，並表示希望這是婦人最後一張罰單。

54歲張女當日騎機車由北屯區環中路紅燈左轉長生巷，被執勤中的第五分局交通分隊長攔下。經查張女是返家的途中，被警方攔下時說：「上次我在這路口被警察開了2次罰單，警察告訴我騎機車要二段式左轉，車子要先進入格子再轉，我有錯嗎？」。