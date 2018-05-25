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婦人交通規則認知錯誤　警察化身路考官

記者鄧力軍／台中報導2018/05/25 11:54
▲ 婦人對兩段式左轉等交通規則有所誤解，警方開罰外，並化身路考教官教導婦人正確觀念(圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.05.25)
▲ 婦人對兩段式左轉等交通規則有所誤解，警方開罰外，並化身路考教官教導婦人正確觀念(圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.05.25)

許多民眾對某些交通規則仍然搞不清楚而被開罰單，一名女機車騎士遇到紅燈時就左轉，遭警察攔下開罰單時，還滿頭霧水地說「上次我在這路口被警察開了2次罰單，警察告訴我騎機車要二段式左轉，車子要先進入格子再轉，我有錯嗎？」，原來婦人搞不清楚「兩段式左轉」與「紅燈左轉」的差異，警員立即機會教育，現場耐心說明，並表示希望這是婦人最後一張罰單。

54歲張女當日騎機車由北屯區環中路紅燈左轉長生巷，被執勤中的第五分局交通分隊長攔下。經查張女是返家的途中，被警方攔下時說：「上次我在這路口被警察開了2次罰單，警察告訴我騎機車要二段式左轉，車子要先進入格子再轉，我有錯嗎？」。

交通分隊長李建興當下發覺張女法律認知錯誤，為了避免日後再被警方開罰，立即轉化身份為路考官，教導「紅燈左轉」、「二段式左轉」之行車差異。並以善誘的方式，讓張女回想以前考照的臨場經驗：「紅燈時，車輪壓線是不是鈴響、扣分，越了線就是闖紅燈」；「二段式左轉就是機車綠燈先騎到正前方的格子，等到你原先要左轉的地方是綠燈時再行駛。簡單來說，垂直式左轉，分2次走。」

第五分局呼籲：「絕大多數民眾交通違規，仔細探究起來多半非為故意，但也因為不小心的違規，極易造成車禍的發生，警察開單的目的就是讓民眾回憶起路考規範。只是路考違規是扣分，而場外道路是罰錢。所以警方開罰單的最終目的是防止車禍發生」。警方提醒紅燈左轉與未二段式左轉之罰則為:紅燈左轉罰1800~5400元，記3點；未二段式左轉罰600~1800元，記1點。
 

關鍵字二段式左轉紅燈左轉第五分局交通分隊李建興
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