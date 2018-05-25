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川金會取消台股影響不大 被動元件強勢

中央社2018/05/25 10:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股被動元件強勢，金融翻紅，大盤小漲守住站穩均線之上。法人表示，美國總統川普取消川金會，對台股影響不大，可留意中小型股，短線台股看區間整理。

美國總統川普取消原定下個月與北韓領導人金正恩舉行的高峰會，美股收跌，台股今天盤中黑翻紅、狹幅震盪整理，電子撐盤，被動元件族群仍強勢表態，成為盤中交投重點。

截至10時40分，台股加權指數來到10962.05點，漲25.12點，成交值新台幣653.32億元。電子股盤中漲0.37%，金融股翻紅。

主要電子權值股漲跌互見，台積電盤中最低來到228元，跌0.4%，鴻海來到85.4元，漲1.5%，股王大立光來到3990元，跌0.2%。聯發科來到323元，漲0.3%。日月光投控來到78.4元，漲0.3%。

被動元件國巨來到965元，漲5.7%，華新科來到331元，漲5.4%。奇力新攻上漲停148.5元，續創掛牌以來新高價。美磊也攻漲停105元。

金控股國泰金、中信金在平盤附近整理。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美股收跌、亞股盤中表現平淡，台股今天盤中大型權值股相對整理，量能相對不足，走勢量縮整理，預估今天量能在1200億元左右。

簡伯儀表示，美國總統川普取消川金會，對台股影響不大，台股近期指數上漲超過500點，有獲利回吐賣壓跡象，不過可留意中小型股，短線台股看區間整理。（編輯：黃國倫）1070525

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