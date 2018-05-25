川金會取消台股影響不大 被動元件強勢

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股被動元件強勢，金融翻紅，大盤小漲守住站穩均線之上。法人表示，美國總統川普取消川金會，對台股影響不大，可留意中小型股，短線台股看區間整理。

美國總統川普取消原定下個月與北韓領導人金正恩舉行的高峰會，美股收跌，台股今天盤中黑翻紅、狹幅震盪整理，電子撐盤，被動元件族群仍強勢表態，成為盤中交投重點。

截至10時40分，台股加權指數來到10962.05點，漲25.12點，成交值新台幣653.32億元。電子股盤中漲0.37%，金融股翻紅。

主要電子權值股漲跌互見，台積電盤中最低來到228元，跌0.4%，鴻海來到85.4元，漲1.5%，股王大立光來到3990元，跌0.2%。聯發科來到323元，漲0.3%。日月光投控來到78.4元，漲0.3%。