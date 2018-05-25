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新秀麗目標價沒那麼糟 匯證叫價46元 麥格理喊26

鉅亨網2018/05/25 10:59
鉅亨網 / NOWnews
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全球最大的旅行箱製造商新秀麗 (1910-HK) 昨 (24) 日被做空機構 Blue Orca Capital(殺人鯨資本)狙擊，質疑其估值及獲利有水分，又指控其會計手段和企業管治均存在問題，並定出新秀麗目標價港幣 17.59 元，目標價較昨日收盤價港幣 34.05 元，低逾 48%。

新秀麗今 (25) 日開盤後續跌，截至 10:00 左右，報 27.35 元，或 - 10.91%。

新秀麗股份昨早一度急挫逾 12%，上午 11 時許停牌，停牌前報港幣 30.7 元，跌 9.8%。新秀麗發言人回應指，暫無任何評論。

《星島日報》報導，由著名沽空機構 Glaucus 創辦人 Soren Aandahl 另起爐灶的 Blue Orca 昨日出擊，發表最新做空報告，向作為全球最大的行李箱品牌新秀麗提出多項質疑。

報告認為新秀麗以舉債方式來支持其不斷收購的活動，從而掩飾其已放緩的業務。報告以其在 2016 年斥資 18 億美元收購在美國上市的手袋品牌 Tumi 為例，Tumi 於當年 6 月 26 日的應付帳只有 3900 萬美元，而新秀麗於 8 月份聲稱 Tumi 的應付帳為 1.39 億美元。

報告認為，透過誇大 Tumi 的應付帳，新秀麗迴避了在損益表上計入 6200 萬至 1 億美元的開支，從而誇大獲利。

此外，新秀麗於 2016 年有不少存貨以成本或淨變現價值 (Net Realizable Value) 較低者入帳，變相虛報收入和毛利，令 Blue Orca 質疑其如何於 2017 年度維持盈利。

報告指出，新秀麗品牌只屬中檔，但目前的估值與奢侈品牌 Burberry、Prada（1913）看齊，認為有此溢價並不合理。報告更以新秀麗的國際代言人─C 朗，於今年 3 月在社交網站貼出的一張手推奢侈品牌 LV 行李箱的照片，揶揄新秀麗被自家代言人也看不起。

另一方面，報告發現，新秀麗行政總裁 Ramesh Tainwala 稱獲工商管理博士學位，實屬虛報，有關大學從未向他頒授博士學位，再加上 Tainwala 旗下的家族的一系列印度企業出現多宗可疑關連交易，存在迴避申報。

新秀麗昨日高開 2.79%，報港幣 35 元，已是全日高位，其後做空報告出籠，股價即急跌，一度低見港幣 29.9 元，挫 12.19%，停牌前報 30.7 元，跌 9.8%，成交額 3.35 億元。

儘管 Blue Orca 將新秀麗的合理股價推低至港幣 17.59 元，惟據市場分析指，綜合各大行的目標價及評級，滙證給予最高的目標價港幣 46 元，評級為「買入」，而麥格理則看得最低，僅為港幣 26.7 元，評級為「跑輸大市」，但仍較 Blue Orca 的港幣 17.59 元高超過一半。

新秀麗昨晚深夜發出公告回應，指已獲悉其成為 Blue Orca Capital 狙擊對象，針對其作出的若干指控，該公司認為該報告的指控實為片面之詞並且具有誤導性，而該報告中所作結論並不正確。該公司將酌情於適當時候提供更多信息。

新秀麗並指該報告中提及的具體指控並無任何根據，可能目的是蓄意打擊對該公司及其管理層的信心並損害其聲譽。該公司保留對 Blue Orca Capital 及 / 或對該報告負責的人士採取法律行動的權利。

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