布吉納法索斷交 美議員聲援台灣

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）布吉納法索宣布與中華民國斷交，10多位美國聯邦參眾議員以質詢或推文方式，公開表達支持台灣，也譴責中國孤立台灣的舉動。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今天在外委會聽證會中，向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）質詢美國的對台政策，蓬佩奧回應重申，美國的一中政策與對台承諾不變。

參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特（Twitter）貼文，遺憾布吉納法索在中國脅迫下低頭，中國以侵略手段將台灣孤立於國際社會之外。北京的提議都有附帶條件，因為中國向來把專制政權的利益置於首位，以遂行控制。