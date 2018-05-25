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中央社

布吉納法索斷交 美議員聲援台灣

中央社2018/05/25 10:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）布吉納法索宣布與中華民國斷交，10多位美國聯邦參眾議員以質詢或推文方式，公開表達支持台灣，也譴責中國孤立台灣的舉動。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今天在外委會聽證會中，向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）質詢美國的對台政策，蓬佩奧回應重申，美國的一中政策與對台承諾不變。

參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特（Twitter）貼文，遺憾布吉納法索在中國脅迫下低頭，中國以侵略手段將台灣孤立於國際社會之外。北京的提議都有附帶條件，因為中國向來把專制政權的利益置於首位，以遂行控制。

眾院外委會主席羅艾斯（Ed Royce）在外委會推特上，也表達對台灣面對計畫性打壓的關切，包括被排除於世界衛生組織（WHO）之外。

眾院外委會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）推文指出，當中國近來以掠奪2個台灣友邦，並阻擾台灣參與世衛大會等挑釁方式危害台海穩定時，中國外交部長王毅卻說美中應該「妥善處理台灣議題」，兩面手法的侵略作為對任何人都沒有好處，美國會與台灣站在一起。

眾議員戈薩（Paul Gosar）推文，中國施壓更多國家與台灣斷交。台灣是戰略軍事及貿易夥伴，也是亞洲的燈塔，他會做台灣及其發展外交關係權利的後盾。

駐美代表處聲明指出，對美國國會長期堅定支持台美情誼，表達誠摯感謝與敬佩。（編輯：廖漢原）1070525

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