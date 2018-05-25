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政治

被迫改大陸籍！台留學生發起「正名運動」　登挪威最大報

國際中心／綜合報導2018/05/25 11:18
▲有台灣留學生使用中華民國護照入境挪威，在申請居留時遭到刁難，當地移民署更擅自將國籍變更為「中國大陸」，學生無奈發起「在挪台灣人國籍正名運動」，獲挪威最大報《 Aftenposten 》全版頁面刊登。（圖／翻攝自臉書）
▲有台灣留學生使用中華民國護照入境挪威，在申請居留時遭到刁難，當地移民署更擅自將國籍變更為「中國大陸」，學生無奈發起「在挪台灣人國籍正名運動」，獲挪威最大報《 Aftenposten 》全版頁面刊登。（圖／翻攝自臉書）

台灣人到國外，「國籍」爭議問題層出不窮。日前有台灣留學生使用中華民國護照入境挪威，在申請居留時遭到刁難，當地移民署擅自變更留學生國籍為「中國大陸」，學生要求改回登記「台灣公民」卻遭到駁回，無奈發起「在挪台灣人國籍正名運動」，捍衛自身權利，獲挪威最大報《 Aftenposten 》全版頁面刊登。

柯姓女網友在臉書發文表示，她的同學到挪威留學，使用台灣的護照入境挪威，申請居留證時卻遭移民局擅自改為中國大陸國籍。事後幾位台灣學生一同要求移民局改登記回台灣公民無效，經訴願及再訴願程序，他們的請求仍遭移民訴願審議委員會駁回。

「這完全不合邏輯！我來自台灣，我使用我的台灣護照入境挪威，更讓我不高興的是，我是來挪威學習人權法的，然而卻發現我的權利被這個國家給丟棄了！」留挪台灣學生們為捍衛自己的權利，於當地發起「正名運動」，並將對挪威政府提起訴訟，引發當地媒體關注。挪威最大報《 Aftenposten 》 23 日以「台灣學生用自己的護照入境。但是，如果他們想留在這裡，就得接受挪威當局變更他們的國籍」為題，全版頁面刊登報導。

學生氣憤表示「想像一下，當你移居美國時，他們堅持將你註冊為瑞典人，你會對此感到滿意嗎？」移民訴願審議委員會證實，該法學院學生和其他在挪威的台灣人，國籍確實被列為中國大陸籍，學生們欲對挪威當局提起訴訟，但礙於經費問題，官司不得不暫緩。

學生們曾試圖求助我外交部，對方回覆「我駐挪威代表處多年來持續不斷向挪威政府進洽要求更正，挪威相關機關均以無外交承認及電腦系統中無『台灣』代碼等由未正面回應，未來本部仍將持續努力爭取改善」，並強調「政府向不介入民眾訴訟，亦無預算科目得以補助」。

關鍵字國籍挪威留學生台灣中國大陸正名運動aftenposten
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