否認「姚姚配」破局　姚文智：思考其他合作方式

曾任柯文哲競選總幹事的國會觀察基金會董事長姚立明今年初曾表態，願意擔任民進黨立委姚文智競選台北市長的總幹事。不過姚立明昨卻表示，最近因為呼吸系統的問題，醫生囑咐他不能進行太疲勞的工作，需要休養，目前的狀況恐無法勝任，對此，姚文智今（ 25 ）日表示，周六會跟姚立明碰面，看看有沒有別的方式合作，他不認為這是「姚姚配」破局。
姚文智說，其實兩個月前就和姚立明聊過，建議他休息一陣子，把病養好，再來全力協助他，其實姚立明應該還在考慮，思考兩個作法，一個是可能負擔比較輕一點，一個是好好休息兩個月，養精蓄銳，明天早上會和姚立明深談。
姚文智指出，姚立明的身體狀況媒體應該都知道，他認為不能解讀為「姚姚配」破局，姚立明還是長期跟他 LINE 來 LINE 去協助他，非常感謝他。但姚立明的確需要休息一下，是不是休息過了，等身體好轉，好好打一場選戰，這是他的期待。
對於兩人明天上午見面，是否會談及選戰策略？姚文智說，當然會談明天的政見會，往哪個方向更好，還有競選總幹事到底能不能找出好的方向，或是有別的職位，比如榮譽競選總幹事，姚立明也表達，在不造成身體負擔的狀況下，會在各種策略看法上協助他。
談到明天政見發表會，姚文智說，信心當然有，但因為政見很多，要在短時間內發揮，順序還在排，還有哪些創意可以來輔助政見發表，他還在想。