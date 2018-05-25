否認「姚姚配」破局　姚文智：思考其他合作方式

曾任柯文哲競選總幹事的國會觀察基金會董事長姚立明今年初曾表態，願意擔任民進黨立委姚文智競選台北市長的總幹事。不過姚立明昨卻表示，最近因為呼吸系統的問題，醫生囑咐他不能進行太疲勞的工作，需要休養，目前的狀況恐無法勝任，對此，姚文智今（ 25 ）日表示，周六會跟姚立明碰面，看看有沒有別的方式合作，他不認為這是「姚姚配」破局。

姚文智說，其實兩個月前就和姚立明聊過，建議他休息一陣子，把病養好，再來全力協助他，其實姚立明應該還在考慮，思考兩個作法，一個是可能負擔比較輕一點，一個是好好休息兩個月，養精蓄銳，明天早上會和姚立明深談。