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中央社

專利之爭蘋果勝訴 三星判賠5.39億美元

中央社2018/05/25 11:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社加州聖荷西24日綜合外電報導）三星電子和蘋果專利之爭打了7年之久，加州聖荷西聯邦地區法院陪審團今天裁定三星侵犯蘋果專利，需賠償蘋果5.39億美元（新台幣161億元）。

法新社報導，三星因侵犯蘋果設計專利判賠5.33億美元，另因侵權2項實用專利，需賠500萬美元。蘋果在法院上聲明設計專利對iPhone至關重要，因此法院做出此判決顯然對蘋果是項勝利。

美國最高法院先前駁回蘋果求償4億美元上訴，要求聖荷西聯邦地區法院重審。陪審團基本上是在蘋果求償10億美元和三星認為只需賠償2800萬美元之間尋求妥協。

陪審團被要求裁定，是否設計專利等同抄襲自蘋果的三星智慧型手機所有銷售利潤，或是因屬零組件，而僅佔獲利的一小部分。

三星律師奎恩（John Quinn）18日在結辯時表示：「三星的意思不是他們不需支付獲利賠償，而是不該以整支手機的銷售獲利來計算賠償金額。」

蘋果還說，當年為了推出iPhone，可說是「賭上了整個公司的命運」。

蘋果控告三星手機侵犯iPhone專利，抄襲黑色螢幕面板、弧形邊緣和外框，以及彩色的應用軟體圖示等3項設計專利。

被控侵權的三星智慧型手機早已停產。

三星被控的兩項實用專利則是「彈回畫面」（bounce-back）和「點選放大」（tap-to-zoom）功能。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070525

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