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營業氣候嗅風向 看好未來半年製造業景氣比例增

鉅亨網2018/05/25 11:13
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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 4 月營業氣候測驗點，其中服務業 95.00 點，為連續第 2 個月上升，較製造業與營建業還好，而對於未來半年景氣看法，製造業看好比重逐步增加，其中電子機械比例較高，台經院認為，主因是電子零組件將進入旺季、國際原物料價格走高、以及新興科技創新等因素。

台經院今日公布營業氣候測驗，其中製造業為 98.32 點，較上月減少 1.70 點，服務業 95.00 點，續較上月增加 0.45 點，為連續第 2 個月上升，並創 8 個月來高點，而營建業下跌 2.84 點至 98.06 點，為連續第 3 個月下滑。

台經院指出，儘管國際原物料價格走勢續強，但因產業淡季因素發酵、智慧型手機需求不振、工作天數減少，4 月出口和外銷訂單金額和工業生產值皆較上月表現差，因而影響製造業廠商對於 4 月景氣看法轉為保守。

根據台經院調查結果，製造業廠商認為當 (4) 月景氣為「好」比率為 28.7%，月減 21.1 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率 27.4%，月增 17.1 個百分點，其中，以電力機械與電子機械看好比例較高。

未來半年製造業景氣 以電子機械看好比重高

而製造業對未來半年景氣看法上，看好廠商增加 5.9 個百分點至 35.6%，看壞比率增加 4.7 個百分點至 11.9%，其中對未來半年景氣以電子機械看好比例較高，其餘多以持平看待。

台經院說明，看好未來半年製造業景氣的廠商增加，主要是因電子零組件產業將進入傳統旺季、國際原物料價格走勢續強，再加上新興科技應用發展等因素。

服務業方面，由於適逢清明連假刺激消費，加上百貨公司母親節檔期提前開打，帶動綜合商品零售與餐飲觀光業績成長，然而，受到股市下跌、成交金額衰退，金融相關產業對當月景氣看法轉為保守，對 4 月景氣看壞比例較高者為證券業。

至於服務業對未來半年景氣看好，以證券業與保險業看好比例較高，其餘產業多以持平看待。

營建業方面，主要因不動產買氣趨於平淡、未來利率可能上調等因素，影響廠商對當月和未來半年景氣看法以持平居多。

另外，台經院提醒，儘管美中雙方近期針對貿易協商發表聯合聲明，有助緩和市場對美中貿易衝突升溫的擔憂，然而，國際油價持續攀高，若後續無法有效控制，進貨成本增加，恐將壓縮產業獲利空間。

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