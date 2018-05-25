NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎差很大！范植偉肥胖崩壞照曝光腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

英國王室第一人 威廉王子6月正式出訪以巴

中央社2018/05/25 11:09
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國肯辛頓宮今天宣布威廉王子（Prince William）6月出訪行程，威廉王子將成為第一位正式訪問以色列和巴勒斯坦自治區的英國王室高階成員。

法新社報導，肯辛頓宮（Kensington Palace）在聲明中表示，威廉6月24日將在約旦展開訪問，隔天赴以色列特拉維夫。

他6月26日將造訪耶路撒冷，27日前往約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）。

聲明說，英國王位第2順位繼承人威廉王子本次出訪是「應女王陛下政府要求，且受到以色列、約旦和巴勒斯坦當局歡迎」。

截至目前尚無任何英國王室成員，曾正式訪問巴勒斯坦自治區。

肯特公爵（Duke of Kent）和格洛斯特公爵（Dukeof Gloucester）先前曾正式訪問過以色列，而威廉王子將是與女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）關係最緊密的王室成員，首次正式訪問以色列。

其他王室成員出訪國外行程，例如參加喪禮或婚禮，因為不是應英國外交部之邀，所以不能歸類為正式訪問。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早表示，威廉此行對他的國家來說，將是一趟「歷史性訪問」。（譯者：葉俐緯/核稿：盧映孜）1070525

專利之爭蘋果勝訴 三星判賠...吳釗燮不辭了 續為外交奮鬥

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan