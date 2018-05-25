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〈鴻海FII獲通過〉網上申購搶翻天 超額認購711

鉅亨網2018/05/25 11:19
鉅亨網 / NOWnews
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鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 今 (25) 日公布 IPO 申購中籤率，有效申購股數達 2941.09 億股，網路申購中籤率僅 0.14%，由於申購倍數達 711 倍，高於 150 倍，因此啟動回撥機制，將線下 5.92 億股轉為網上，最終網上中籤率為 0.34%。

FII 公告，啟動回撥機制後，網下無鎖定期股數為 1.11 股，網下有鎖定期股數為 2.6 億股，網上發行為 10.06 億股。至於戰略發行股則為 5.9 億股。根據 FII 規劃，5 月 28 日將公布網上申購中籤號碼，並進行繳款。

FII 在 5 月 23 日於股票發行公告中指出，根據初步詢價結果，綜合考量發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水準、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確認本次發行價格為每股人民幣 13.77 元。

FII 表示，以本次發行價格人民幣 13.77 元，如果以發行後總股本計算，本益比約 17.09 倍，若以發行前總股本計算，則本益比為 15.38 倍。

法人表示，網路申購也完成，代表基本上 FII 的 IPO 流程已經結束，接下來就是看 FII 何時掛牌，以及蜜月行情的走勢了。

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關鍵字鴻海fii申購中籤率ipo發行價格headline
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