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升息選舉干擾 營建業景氣墜半年低谷

中央社2018/05/25 11:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北25日電）台灣經濟研究院最新公布景氣動向調查報告顯示，國內景氣呈現兩降一升狀態，其中，營建業受到下半年利率可能上調、選舉議題干擾，產業景氣墜至半年新低。

台灣經濟研究院今天公布景氣動向調查報告，2018年4月製造業營業氣候測驗點止升回跌至98.32點，月減1.70點；服務業測驗點為95.00點，月增0.45點，為連續2個月上升；營建業4月營業氣候測驗點為95.22點，為去年11月後新低，月減2.84點，為連續3個月下跌的態勢。

台經院副研究員劉佩真表示，營建業可分為營造業以及不動產業兩面向，其中，在營造業方面，儘管列管公共工程發包案量略減，不過在各主辦機關進度追蹤控管得宜下，整體執行動向仍多符合預定目標，因此，2018年4月營造業景氣可以持平視之。至於未來半年營造業方面，由於政府持續督促承包商減少施工界面衍生障礙，同時針對工程契約價金也有順應大宗建材報價漲勢而有調整的作為，因此將有助於後續公共工程的開展。

至於不動產業方面，劉佩真指出，4月六都建物買賣移轉件數跌幅將近兩成，主因3月部分區域大批新屋交屋潮墊高基期，加上買氣再度陷入膠著的狀況所致。而未來半年廠商對不動產業看法則較為謹慎，其中，持平、看壞的比重分別呈現一減一增的態勢，主因下半年房市將面臨利率恐出現上調的不確定因素、縣市首長選舉的干擾、房市供給仍顯放大、房貸逾放比逐步上揚等局面所致。

另外，台經院院長林建甫表示，受到產業淡季因素發酵、智慧型手機需求不振、工作天數減少等影響，4月出口、外銷訂單金額與工業生產值皆較3月表現為差，因而影響製造業廠商對於當月景氣看法轉為保守。

服務業方面，台經院指出，因適逢清明連假刺激消費，加上百貨公司母親節檔期提前開打，帶動綜合商品零售與餐飲觀光業績成長，但受到股市下跌、成交金額衰退影響，使得金融相關產業對4月景氣看法轉為保守。（編輯：林興盟）1070525

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