布吉納法索斷交 柯文哲：應給蔡總統足夠支持

（中央社記者陳妍君台北25日電）布吉納法索宣布與中華民國斷交，台北市長柯文哲昨天回應說，「我要先調查一下布吉納法索在哪裡」，引發質疑。柯文哲今天表示，在這個時候，應該給總統蔡英文足夠的支持。

柯文哲昨天在議會市政總質詢後，被媒體問到此事時，第一個反應是：「這跟台灣有什麼影響？」接著說：「我要先調查一下布吉納法索在哪裡，在非洲哪個地方。」

柯文哲上午在交通會報前，被媒體追問是否已知道布吉納法索在哪裡。柯文哲說：「知道。」

他表示，在這個混亂的時刻，更需要冷靜，該怎麼做就怎麼做；「我以前常常講說，小英總統要撐住，所以在這個時候，應該給她足夠的支持。」