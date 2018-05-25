NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎差很大！范植偉肥胖崩壞照曝光腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

布吉納法索斷交 柯文哲：應給蔡總統足夠支持

中央社2018/05/25 11:13
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北25日電）布吉納法索宣布與中華民國斷交，台北市長柯文哲昨天回應說，「我要先調查一下布吉納法索在哪裡」，引發質疑。柯文哲今天表示，在這個時候，應該給總統蔡英文足夠的支持。

柯文哲昨天在議會市政總質詢後，被媒體問到此事時，第一個反應是：「這跟台灣有什麼影響？」接著說：「我要先調查一下布吉納法索在哪裡，在非洲哪個地方。」

柯文哲上午在交通會報前，被媒體追問是否已知道布吉納法索在哪裡。柯文哲說：「知道。」

他表示，在這個混亂的時刻，更需要冷靜，該怎麼做就怎麼做；「我以前常常講說，小英總統要撐住，所以在這個時候，應該給她足夠的支持。」

柯文哲稍後也在臉書貼文表示，布吉納法索與台灣斷交，事出突然。台灣在國際上的處境一向很艱難，所以必須自立自強，只有台灣的經濟實力變得更強，才能在國際占有一席之地，不能老是把國家的命運寄託在他國善意之上。

柯文哲說，台北作為台灣的首都城市，應盡力進行城市外交，突破困境。

他指出，台北市與布吉納法索首都瓦加杜古市，2008年締結姐妹市以來，一直有交流和互動，去年世大運他們也有派代表團出賽。未來台北市會盡力維繫姐妹市關係，維持良善的互動。（編輯：管中維）1070525

吳釗燮不辭了 續為外交奮鬥選舉查察正式起跑 邱太三呼...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan