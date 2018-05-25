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選舉查察正式起跑 邱太三呼籲勿以身試法

中央社2018/05/25 11:17
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北25日電）因應年底九合一選舉，最高檢察署今天舉行查察賄選暴力督導小組揭牌儀式。法務部長邱太三致詞時表示，檢警調將以公正、嚴密、迅速手段壓制不法，呼籲候選人切勿以身試法。

邱太三說，年底九合一選舉結合公投，與過去的九合一選舉有所不同，情勢可能更為複雜，因此要鄭重呼籲所有候選人，切勿以身試法，法務部也堅決保證，檢警調對於任何賄選暴力不法絕不寬貸，絕對繩之以法。

邱太三指出，民國103年的選舉查察，檢察機關共針對169件、175人提出當選無效之訴，截至去年6月30日，已有136件、145人被宣告當選無效。

老家在台中市大甲區的邱太三也指出，老家選區在103年選出的市議員被宣告當選無效，遞補的市議員也被宣告當選無效，顯示檢警調嚴查賄選的目標不是只有當選人，候補的也一視同仁。

邱太三還提到，法務部今年初即函請最高檢提早規劃選舉查察工作，感謝前檢察總長顏大和與現任總長江惠民的積極規劃，法務部也訂頒查察賄選工作綱領，確立積極查賄、壓制暴力、全面反賄選宣導等三大工作目標。

另外，邱太三說，有時候檢警調的動作會被其他候選人做為造勢、宣傳、抹黑的花招，因此，檢警調將秉持公正、嚴密、迅速等三大準則，並透過建置可疑候選人人脈、金脈資料庫，必要時以積極的監聽、搜索嚇阻賄選。

江惠民則表示，檢警調將採用細膩的查賄行動，也期盼所有候選人用乾淨的手法參選，所有民眾也都能拒絕買票，期許年底的選舉是乾淨的選舉，民眾能夠選出理想的候選人。

除最高檢舉行查察賄選暴力督導小組揭牌儀式，包括士林地檢署、台北地檢署等全國地檢署也同步舉行查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式。

士檢檢察長張清雲呼籲，民眾如有發現賄選情事，能勇於檢舉，地檢署對檢舉人身分絕對保密，請檢舉人放心，希望全民共同打擊賄選，健全民主政治，達成選賢與能之目標。

北檢則出版《2018公職人員選舉罷免法偵查要領彙編》，書中羅列查賄法律問題，將印刷500本發送給北檢檢察官及轄區承辦員警，做為「偵查的葵花寶典」。（編輯：梁君棣）1070525

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