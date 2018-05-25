我千萬人口邦交國　僅剩海地和瓜地馬拉

對於布吉納法索昨突襲式的斷交，江啟臣指出，基本上斷交這種事情，邦交國很少會先告訴我方，畢竟兩岸關係有對立和競爭，問題是在於我方自己到底有沒有先掌握邦交國的狀況，牽涉到兩岸關係的連動、台美、中美的互動關係，有沒有觀察到這些氛圍。

非洲友邦布吉納法索與我國斷交，立法院外交及國防委員會國民黨籍立委江啟臣今（ 25 ）日表示，布國有兩千萬人口，是西非大國，目前我方剩下唯二超過一千萬人口的邦交國，只剩海地跟瓜地馬拉，它們會不會是中國大陸下一個目標，自己要小心，不能一味想說做美國夢，完全依賴美國就可以解決兩岸問題，未免太天真。

江啟臣說，斷交前一天，外交部長吳釗燮還在立院信誓旦旦說，一切都在掌握之中，邦交國情況穩定，但相隔 24 小時布國就斷交，這不是第一次，過去四個跟台灣斷交的邦交國，都沒有辦法事先掌握到完整資訊。

江啟臣指出，像五月初斷交的多明尼加也是一樣，在去年和今年陸續都有軍事、外交及雙邊互訪，但都沒有辦法清楚察覺到，當中一些可能發生的變數，和斷交可能性，即便在立法院，在野黨立委不斷提醒，外交部和國安團隊似乎都完全狀況外。

江啟臣表示，尤其是昨天，完全沒感受到國安團隊感到緊張，可見國安團隊不只螺絲鬆了，套一句林濁水所說的「史上最爛的國安團隊」，總不能每次都叫國人共同團結面對，要的是蔡總統出來告訴大家，我們的外交、兩岸、內政到底怎麼了？斷交就算了，連 IMD 競爭力排名也下滑，輸給對岸，這不是只有外交上的挫敗，國外經濟競爭上也輸人，是不是兩年執政無方。

江啟臣指出，對於布台斷交，陸方不只測試我方底線，某種程度上也試圖在國際上造成效應，做給美國看，它可以來真的。過去一直講說，北京打零策略，要把台灣邦交國拔光，竟然還有人說，反正邦交不重要，這種話奉勸不要輕易拿出來講，如果邦交國聽到會怎麼想？它會覺得靠過去大陸又會怎樣？所以外交、兩岸拿捏，都必要顧及到美中台三邊互動關係，才能確保台灣國際空間。

江啟臣說，過去這四個跟台灣斷交的三國，都是非常大的邦交國，從巴拿馬、多明尼加、到布吉納法索，布國有兩千萬人口，是西非大國，也是非洲唯一的大國，現在被拔掉了，巴拿馬是中南美屬於戰略地位的國家，多明尼加則是在美國後院，超過一千萬人的國家。

江啟臣指出，目前我方剩下唯二超過一千萬人口的國家，只有海地和瓜地馬拉，它們會不會是陸方下一個目標，我方自己要小心，目前看起來大陸有一定步驟，在做相關準備，北京已經不等待小英答題，而是直接出手，我方一味想做美國夢，想完全依賴美國就可以解決兩岸問題，未免太天真。