羅尤美：亞股基本面佳 擁兩大投資亮點

近期美國公債殖利率與美元匯價升值，導致亞洲等新興市場貨幣貶值趨勢明顯，連帶壓抑股市表現。富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，以過去經驗來看，美元走強確實容易引發亞洲等新興國家資金外逃、回流至美國市場，然而引發這樣趨勢的背景因素其實已有所轉變，亞洲國家的財政體質與經常帳狀況已明顯改善，並且擁有較高的儲蓄率與豐厚的外匯存底。

此外，羅尤美指出，外資買進亞洲市場的比重也有所下滑，來自本地市場資金投資的比重提升，將使亞洲國家較能免於美元走強帶來的負面衝擊。本地投資人較不會受到匯率變動的影響，其主要是看好該國的經濟基本面與企業獲利前景，這些以本地投資人為主的國家包括中國、印度和泰國等，而印尼和菲律賓可能較易受美元走強影響，不過在大宗商品回穩等多項因素下，整體來說對其影響偏向中性。