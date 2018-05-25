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娛樂

真的好美！半百徐曉晰曬凍齡照　前夫舊愛齊送生日祝福

娛樂中心／綜合報導2018/05/25 11:40
▲前VJ徐曉晰年過半百仍有張凍齡美顏。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.25）
▲前VJ徐曉晰年過半百仍有張凍齡美顏。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.25）

曾是知名VJ的徐曉晰，4年前與從事金融業的老公金汶樁離婚，現獨自與女兒及兒子過著愜意生活，雖然已淡出演藝圈多年，但她仍經常在臉書扮演粉絲的「心靈導師」，分享她的人生哲學及生活態度，更時常舉辦「愛的分享會」講座，被喻為「新一代離婚教主」，日前她剛過50歲生日，前夫和舊愛都紛紛獻上祝福。


▲徐曉晰外貌依舊美豔動人。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.25）

徐曉晰23日歡度50歲生日，她在臉書曬出與兒子女兒的合照，年過半百的她皮膚白皙，氣質依舊，體態也維持的相當好，完全看不出來已是兩個孩子的媽，她說畢竟50歲是個里程碑，原本打算大肆慶祝，但終究還是決定安安穩穩的與孩子度過，而前夫和舊愛周葆元也分別對她獻上生日祝福，看得出來徐曉晰與兩人即使分開多年，都還維持良好的朋友關係。


▲徐曉晰與兒女開心慶祝生日。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.25）

而徐曉晰的粉絲也感染她的正面能量，留言說道：「一直很喜歡妳，走入婚姻的妳、離開婚姻的妳、過好自己生活的妳，每個階段都愛」、「謝謝妳讓我們知道，年齡不會成為美麗的限制」、「看到自信的妳自己也會感染這份力量」、「好美的50歲」，甚至還有人笑說：「屁啦！妳怎麼可能50歲！我想幫我哥跟你要電話！」


▲徐曉晰的身材仍保持在最佳狀態。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.25）

 

關鍵字徐曉晰vj講座
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