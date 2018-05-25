台鐵端午加開194列次 6/1零時開賣

端午假期疏運旅客，台鐵宣布6月15日至19日疏運期間，全線加開各級列車總計194列次；其中東部幹線（含南迴線）自強號89列、莒光號40列、復興號及區間車23列；西部幹線自強號22列、莒光號6列、區間車14列。

（中央社記者陳葦庭台北25日電）端午節將至，台鐵今天宣布，端午連假疏運期間將加開194列次加班車，6月1日凌晨0時起開放網路及語音訂票。

此外，6月15日、16日及6月17日、18日等4日，東線（含跨線）普悠瑪號、太魯閣號等新自強號將發售無座票，每班限量發售120張，於乘車當日於車站售票窗口發售、不提前預售，且搭乘里程超過80公里提供8折優惠。

台鐵端午假期車票從6月1日凌晨0時起開放一般民眾網路及電話語音訂票；實名制班次於6月7日清晨6時起開放身份證U、V開頭及民國107年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

台鐵表示，花蓮縣政府返鄉專車由地方政府另行宣布票事宜，相關加開列車車次、時刻即日起於台鐵網站（網址：http：//www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。（編輯：管中維）1070525