NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎差很大！范植偉肥胖崩壞照曝光腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

台鐵端午加開194列次 6/1零時開賣

中央社2018/05/25 11:32
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳葦庭台北25日電）端午節將至，台鐵今天宣布，端午連假疏運期間將加開194列次加班車，6月1日凌晨0時起開放網路及語音訂票。

端午假期疏運旅客，台鐵宣布6月15日至19日疏運期間，全線加開各級列車總計194列次；其中東部幹線（含南迴線）自強號89列、莒光號40列、復興號及區間車23列；西部幹線自強號22列、莒光號6列、區間車14列。

台鐵並說明，針對東部地區疏運，16日起至18日止每日開行樹林=宜蘭=花蓮直達對號區間快車3往返，共18列次，並提供北-宜新台幣100元、北-花200元優惠票價。

此外，6月15日、16日及6月17日、18日等4日，東線（含跨線）普悠瑪號、太魯閣號等新自強號將發售無座票，每班限量發售120張，於乘車當日於車站售票窗口發售、不提前預售，且搭乘里程超過80公里提供8折優惠。

台鐵端午假期車票從6月1日凌晨0時起開放一般民眾網路及電話語音訂票；實名制班次於6月7日清晨6時起開放身份證U、V開頭及民國107年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

台鐵表示，花蓮縣政府返鄉專車由地方政府另行宣布票事宜，相關加開列車車次、時刻即日起於台鐵網站（網址：http：//www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。（編輯：管中維）1070525

升息選舉干擾 營建業景氣墜...布吉納法索斷交 陳菊：團結...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan