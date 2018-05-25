NBA／戈登命中致命三分彈　火箭主場取得聽牌

勇士和火箭系列賽的第5戰，火箭在全場命中率只有37.2%的情況下，靠著射手Eric Gordon(戈登)在終場前1分21秒飆進關鍵的三分彈，最終在主場以98:94戰勝勇士，贏下「天王山之戰」、並在取得3:2的聽牌優勢。
勇士這一戰在上半場失誤過多，也影響到他們進攻的流暢度，不過火箭這一邊在外線的手感也有些低迷，因此未能將分數拉開，首節火箭暫時以23:17領先。
第2節開打後，火箭一度靠著James Harden的上籃將分數拉開到雙位數，不過Stephen Curry接著連拿7分又將分數給咬住，接著在該節尾聲勇士靠著罰球將分數追平。
第3節雙方火力都有所復甦，勇士在該節取得27:26的一分領先，第4節開打後Curry和Chris Paul互相飆分，火箭稍微佔得優勢，取得88:82的領先。
但勇士靠著Draymond Green在最後時刻連拿5分，將比賽追到只剩下1分差，但終場前42.7秒Quinn Cook三分外線大空檔沒能命中，加上下一波攻擊Curry上籃也沒能打進，最終就讓火箭以98:94取得聽牌。
勇士這一戰「海嘯兄弟」都得到了20分以上的分數，Kevin Durant全場22投僅8中、雖拿到29分但效率不佳，Curry拿到22分、6助攻、7籃板的全面成績，而射手Klay Thompson則是投進23分。
而火箭這一邊，雖然「大鬍子」James Harden手感冰冷21投僅5中，還發生了6次失誤，只得到19分；但是Paul和Gordon適時跳了出來，兩人合得44分，並包括那一記重要的三分球，也讓火箭順利在主場度過難關。