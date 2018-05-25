NBA／戈登命中致命三分彈　火箭主場取得聽牌

勇士和火箭系列賽的第5戰，火箭在全場命中率只有37.2%的情況下，靠著射手Eric Gordon(戈登)在終場前1分21秒飆進關鍵的三分彈，最終在主場以98:94戰勝勇士，贏下「天王山之戰」、並在取得3:2的聽牌優勢。

勇士這一戰在上半場失誤過多，也影響到他們進攻的流暢度，不過火箭這一邊在外線的手感也有些低迷，因此未能將分數拉開，首節火箭暫時以23:17領先。

第2節開打後，火箭一度靠著James Harden的上籃將分數拉開到雙位數，不過Stephen Curry接著連拿7分又將分數給咬住，接著在該節尾聲勇士靠著罰球將分數追平。