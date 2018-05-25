FED暗示通膨警報解除 投信:股市多頭不變

（中央社記者田裕斌台北25日電）美國聯邦準備理事會(FED)公布5月公開市場操作委員會(FOMC)會議紀錄，強化6月升息的決心，但對於通膨是否超標持寬鬆態度，法人表示，股市多頭尚未改變。
第一金全球大趨勢基金經理人唐祖蔭表示，聯準會5月會議紀錄內容透露：「可能不久有必要」調升基準政策利率，暗示6月升息的可能性偏高，但就通貨膨脹率是否會維持在2%的水準，認為言之過早，而且對於金融市場漲勢無法維持的擔憂，更勝於通膨超標的問題。
唐祖蔭認為，目前美國實質利率水準僅約0.48%，相較於2000年與2007年美股觸頂前的2.7%和2.2%，顯然還有一大段距離。
唐祖蔭表示，包括本益比、每股盈餘成長率預估、長短期利差、ISM製造業指數、高收益債信用利差與金融壓力指數等其餘6項指標，只有本益比接近2007年的水準，其餘都未有過熱的問題，代表股市多頭尚未出現改變，先前的回檔屬於正常的漲多拉回整理。
在聯準會會議紀錄公布後，美元指數與美債殖利率都隨之回落，包括道瓊工業指數、NASDAQ指數瞬間由黑翻紅，大漲慶祝，儘管短線因為川金會破局干擾，在基本面未有明顯轉變下，建議逢回都可留意布局機會。（編輯：郭萍英）1070525