FED暗示通膨警報解除 投信:股市多頭不變

（中央社記者田裕斌台北25日電）美國聯邦準備理事會(FED)公布5月公開市場操作委員會(FOMC)會議紀錄，強化6月升息的決心，但對於通膨是否超標持寬鬆態度，法人表示，股市多頭尚未改變。

第一金全球大趨勢基金經理人唐祖蔭表示，聯準會5月會議紀錄內容透露：「可能不久有必要」調升基準政策利率，暗示6月升息的可能性偏高，但就通貨膨脹率是否會維持在2%的水準，認為言之過早，而且對於金融市場漲勢無法維持的擔憂，更勝於通膨超標的問題。

唐祖蔭認為，目前美國實質利率水準僅約0.48%，相較於2000年與2007年美股觸頂前的2.7%和2.2%，顯然還有一大段距離。