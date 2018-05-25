NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎差很大！范植偉肥胖崩壞照曝光腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

FED暗示通膨警報解除 投信:股市多頭不變

中央社2018/05/25 11:38
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北25日電）美國聯邦準備理事會(FED)公布5月公開市場操作委員會(FOMC)會議紀錄，強化6月升息的決心，但對於通膨是否超標持寬鬆態度，法人表示，股市多頭尚未改變。

第一金全球大趨勢基金經理人唐祖蔭表示，聯準會5月會議紀錄內容透露：「可能不久有必要」調升基準政策利率，暗示6月升息的可能性偏高，但就通貨膨脹率是否會維持在2%的水準，認為言之過早，而且對於金融市場漲勢無法維持的擔憂，更勝於通膨超標的問題。

唐祖蔭認為，目前美國實質利率水準僅約0.48%，相較於2000年與2007年美股觸頂前的2.7%和2.2%，顯然還有一大段距離。

唐祖蔭表示，包括本益比、每股盈餘成長率預估、長短期利差、ISM製造業指數、高收益債信用利差與金融壓力指數等其餘6項指標，只有本益比接近2007年的水準，其餘都未有過熱的問題，代表股市多頭尚未出現改變，先前的回檔屬於正常的漲多拉回整理。

在聯準會會議紀錄公布後，美元指數與美債殖利率都隨之回落，包括道瓊工業指數、NASDAQ指數瞬間由黑翻紅，大漲慶祝，儘管短線因為川金會破局干擾，在基本面未有明顯轉變下，建議逢回都可留意布局機會。（編輯：郭萍英）1070525

台灣與布吉納法索斷交 日政府關撞傷最高法院庭長紀俊乾致死...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan