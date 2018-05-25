川金會喊卡下一步 專家：談判之門依舊敞開

柯林斯告訴法新社：「假如北韓以激烈的方式回應並加碼嚴詞恫嚇，甚或試射飛彈，我們將會看到6個月前雙方高度緊張的循環再度重演。」

戰略暨國際研究中心的南北韓專家柯林斯（LisaCollins）說：「一切端看北韓如何回應。」

法新社報導，現在問題是接下來會如何發展。雙方是否重回老路？金正恩針對美國試射長程洲際彈道飛彈，而川普威脅用「烈焰與怒火」轟炸平壤？

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普取消原定與北韓領導人金正恩高峰會。專家表示，假設雙方就此交惡，可能助長華府鷹派觀點；但如果美方與北韓持續工作層級對話，談判之門依舊敞開。

如此一來，只會使得川普政府中鷹派觀點越演越烈，如國家安全顧問波頓（John Bolton）曾經公開提議，對付不可信賴的北韓政權，與其談判不如採取軍事攻擊。

麻省理工學院安全研究教授那蘭（Vipin Narang）說：「可能出現比一無所獲更加糟糕的結果，像波頓這一派的立場，將這個進程受挫當作是加強考慮動武選項的正當理由。」

不過分析家注意到，川普寫給金正恩的信中出現一段引人好奇的親和：「我感受到你我之間建立了一段美妙的對話。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）過去2個月內，為了川金高峰會的事前準備，兩度訪問平壤。蓬佩奧表示，希望「儘速」與平壤重新談判。

那蘭表示：「最佳結果是雙方開始工作層面的對話。如果能夠持續進行，那會很棒。只要啟動這一進程，高峰會就只是延後而已。」

根據柯林斯的說法，因為高峰會目標分歧，使得最近幾週的準備工作停滯不前。

柯林斯說：「雙方在朝鮮半島非核化或北韓非核化的觀點上，看法非常不同。」

華府對於平壤的非核化，寄望一個「完全、可驗證與不可逆」的迅速解決計畫。擺在桌上的籌碼包括經濟援助與安全保障，但前提是金正恩政權放棄核武。

平壤認為這是要求他們單方面繳械。北韓談判代表在沒有知會美國官員之下，取消了一次與川普高級幕僚在新加坡的會面。

前高階外交官勃恩斯（Nicholas Burns）表示：「如果北韓不願在新加坡嚴肅看待非核化議題，最好還是要繼續低階對話。」

中東和平談判老手米勒（Aaron David Miller）說：「取消高峰會，但保留一扇敞開的門，或許是最佳選擇。」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070525