蔡英文「2年斷4邦交國」　網友憂：會不會任內歸零啊？

本（ 5 ）月初多明尼加才宣布與台灣斷交，事隔 23 天，非洲友邦布吉納法索又在 24 日晚間宣布與台斷交，我邦交國減至 18 個。有鄉民在「 PTT 」指出，前總統馬英九任內，甘比亞與我國斷交，綠營立委嗆馬下台道歉，如今風水輪流轉，蔡英文上任 2 年已斷 4 個邦交國，不禁暗諷道「只會要求別人」，甚至有網友憂心「會不會任內歸零啊？」

網友在文中翻出舊資料，當年前總統馬英九任內，甘比亞與我國斷交，民進黨立委蔡煌瑯立刻跳出來，指稱甘比亞不會無緣無故就斷交，甚至要求馬英九為此下台道歉。