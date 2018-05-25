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蔡英文「2年斷4邦交國」　網友憂：會不會任內歸零啊？

編輯中心／綜合報導2018/05/25 11:55
▲非洲友邦布吉納法索 昨（24 ）日宣布與台灣斷交，蔡英文總統隨即舉行記者會表達政府立場。（圖／記者林仕祥攝 , 2018.05.24 )
▲非洲友邦布吉納法索 昨（24 ）日宣布與台灣斷交，蔡英文總統隨即舉行記者會表達政府立場。（圖／記者林仕祥攝 , 2018.05.24 )

本（ 5 ）月初多明尼加才宣布與台灣斷交，事隔 23 天，非洲友邦布吉納法索又在 24 日晚間宣布與台斷交，我邦交國減至 18 個。有鄉民在「 PTT 」指出，前總統馬英九任內，甘比亞與我國斷交，綠營立委嗆馬下台道歉，如今風水輪流轉，蔡英文上任 2 年已斷 4 個邦交國，不禁暗諷道「只會要求別人」，甚至有網友憂心「會不會任內歸零啊？」

網友在文中翻出舊資料，當年前總統馬英九任內，甘比亞與我國斷交，民進黨立委蔡煌瑯立刻跳出來，指稱甘比亞不會無緣無故就斷交，甚至要求馬英九為此下台道歉。

網友接著列出「蔡英文時代」的邦交國斷交紀錄， 2016 年 12 月 21 日聖多美普林西比斷交； 2017 年 6 月 13 日巴拿馬斷交； 2018 年 5 月 1 日多明尼加斷交； 2018 年 5 月 24 日布吉納法索斷交，蔡英文總統上任至今兩年時間，已經 4 邦交國與我國斷交，他反問「應該不會有人這樣下賤不要臉，只會要求別人，自己都是例外，對吧？」

對此，有網友不禁憂心「會不會任內歸零啊？」其他網友則紛紛回應「意外嗎？民進黨最愛搞雙重標準」、「一個月斷兩個，猛」、「省一筆，有跟沒有差不多」、「官員顧鈔票」、「灑錢外交，斷交剛好」。

關鍵字斷交蔡英文邦交國布吉納法索馬英九
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