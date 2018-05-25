〈Vive生態大會〉一級玩家中國影響力大 汪叢青：

汪叢青表示，宏達電生態圈中，包括 VR、AR、AI、5G 等每個領域的公司，將 PCVR、一體機、手機 VR 結合起來，利用每個設備各自的好處，提供給民眾給不同體驗，宏達電今年在組織上有一個大改變，把手機及 V ive 變成統一的公司，聯手做一件事，前面的 2 年跟今年前幾個月，在靈活度、創新、及冒險都有不同。

宏達電 (2498-TW) 2018 HTC Vive 新生態大會暨旗艦手機發布 (VEC2018) 今 (25) 日在深圳登場，吸引 600 多人參與，中國區總經理汪叢青強調，中國將是全世界 VR、AR 最大的市場，電影一級玩家上映後，票房超過美國，Vive 是獨家合作夥伴，看過電影的人有 6 成想買 Vive 或是升級版，顯示電影在全中國產生很大影響。

他指出，Vive 是全世界最好的產品，從 4000 多人的調查及回饋中發現，1 年前了解 VR 的人有 35% ，直到現在變成 51%，汪叢青說，中國在 VR 及 AR 都會領先世界，另外，未來 5G 發展很重要，預期在中國市場的推動，也將是全球最快。

汪叢青表示，5G 有 32% 的專利是中國做的；AI 在中國也非常重要，專利數量是美國的 4 倍，相關投資也超過美國；區塊鏈中國是美國的 3 倍發展，宏達電最近也宣布一個區塊鏈的計畫，要把區塊鏈跟智慧手機結合起來。

他指出，包括 VR、AR、5G 都在新生態的環境中，最近調查顯示，中國最受歡迎品牌有 9 成民眾選擇 Vive，如果想買一體機，有 17% 想買 Vive Focus，一體機的成長最快，未來將會大大增長。

汪叢青說，Vive 是電影一級玩家獨家合作夥伴，調查發現，看過這部電影的人，有 60.3% 想買 Vive 或是 VivePro，這部電影的票房超過美國，將對全中國會有很大影響，有助發展 VR、AR，未來的發展會最快。

汪叢青強調，宏達電召開這次生態大會，代表開啟新篇章，推出的新功能及體驗解決很多 VR/AR 行業目前的痛點，對加快大眾市場的普及邁出相當重要的一步，另外，所展現的創新成果，也向行業及合作夥伴證明已構建結合 VR、AR、AI 和 5G 的新生態，將加速實現 Vive Reality 的願景。