鳥怎麼築巢 中研院發現跟基因有關

由於好奇鳥巢特徵跟鳥類演化的關係，洪志銘與同為中研院生物多樣性研究中心助研究員的端木茂甯帶領中興大學生命科學系學生方怡婷統整全世界8000多種鳥巢的外形結構、所在位置及附著方式，發現鳥巢演化史和鳥的演化息息相關。

中央研究院今天舉行「改「巢」換代 ？從親緣關係看全球鳥巢的演化」記者會，洪志銘在會中作上述表示。

（中央社記者余曉涵台北25日電）中研院生物多樣性研究中心助研究員洪志銘今天表示，研究發現鳥巢的結構受到鳥的基因影響，也就是說鳥類演化關係越近，巢的結構越相像。

洪志銘說，研究顯示，鳥類演化關係越近，巢的結構也越相像，推測鳥類築巢的方式受到基因的影響，但築巢位置並無太的關連，推測受到外在環境影響壓力較有關聯，例如種間或種內競爭、捕食壓力等。

為了適應環境改變，生物快速演化出多樣型態的過程，稱作輻射適應，洪志銘指出，現代鳥類的多樣化鳥巢跟過去2次大尺度的鳥類輻射適應事件有關。

他舉例，鳥類祖先原本是不築巢，而在地面生蛋的，但恐龍滅絕後，地球空出許多生存與繁殖空間，讓鳥類開始構築不同結構的巢，加速鳥類適應第一次輻射適應。

洪志銘說，雀型目的鳥巢外觀多為碗狀與球狀，研究也發現可能是鳥類第2次輻射適應後，能構築結構更為複雜的巢，並發展不同的附著方式。

端木茂甯表示，這次的研究透過鳥類親緣關係樹，統整全世界242科8000多種鳥巢特徵，不僅可以回推鳥類祖先與鳥巢特徵的演化關係，未來還可以從鳥巢演化觀測全球環境變遷與長期的鳥類演化。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070525