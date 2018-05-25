中市身障者停車優惠 7月起增至4小時

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市身障者停車優惠將提升，市長林佳龍今天透過臉書宣布，7月1日起，身障者專用停車證免費時數，將從現行的2小時提高到4小時，減輕身障者的負擔。

林佳龍表示，台中市這項政策落後雙北長達6年之久，桃園、高雄也已調成4小時免費，台南則是全面半價。對身障者的支持及設身處地的思維，是市府對進步台中的期待，任何政策都要持續加強，不會停滯。

「友善空間是我很重視的一塊。」林佳龍指出，過去3年來，台中的身障停車位增加到3055格，終於超過法定的2%，市府也爭取中央補助新台幣19.6億元購置無障礙公車，目前數量已達7成、1039輛。