大宇資IP授權可望再傳佳音 股價強彈

大宇資因股價漲幅過大，應主管機關要求公布自結數，4月單月虧損600萬元，每股稅後淨損0.13元，累計前4月每股盈餘為1.29元。

儘管最新公布大宇資4月單月稅後每股虧損0.13元，大宇資今天仍延續昨天強勢漲停氣勢，今天開高震盪後快速攻高亮燈漲停鎖住漲停價113.5元，站穩百元大關，超越前波107.5元高點，並突破長達11個月80元到100元間的大箱型整理區間。

（中央社記者韓婷婷台北25日電）大宇資訊IP授權網易研發的「軒轅劍龍舞雲山」傳出有機會在6月大陸推出上市，大宇資將獲營收分成及權利金認列，今年獲利將大進補，激勵大宇資連拉二根漲停板重回百元大關。

大宇資自有IP「軒轅劍」的系列授權及新品進度持續是外界關注重點，其中授權網易開發的新手遊「軒轅劍龍舞雲山」預料將是今年重要獲利來源。

外界看好網易前年「陰陽師」的成功案例模式，將有機會轉換到「軒轅劍龍舞雲山」，法人預估，如果「軒轅劍龍舞雲山」順利取得版號並於6月上市，大宇資訊將在第3季獲得大陸上市營收分成的權利金，將大幅推升大宇資2018年獲利表現。

大宇資旗下擁有「仙劍奇俠傳」、「軒轅劍」、「大富翁」、「明星志願」等知名IP，近幾年積極進行授權並結盟大廠共同開拓新市場，積極跨足影視文創事業，打造遊戲影視一條龍的文創發展模式，將IP效益極大化。

大宇資以IP為核心，遊戲、動漫、影視三軌並進，開放授權、發展衍生性商品、拍攝電視劇、電影，將比照迪士尼發展模式，期望打造成東方迪士尼。（編輯：黃國倫）1070525