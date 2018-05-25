喬治市藝術節台灣週 促台馬藝文交流

駐馬辦事處今日發表聲明說，這次系列活動集合了文化部、台北市政府文化局、松山文創園區、廣藝基金會、財團法人國家電影中心—電影工具箱等單位共同參與，並於昨日在檳城東方大酒店舉辦簽約記者會，正式宣布介紹8月12日起開跑的「島嶼島」系列活動，並由駐馬辦事處文化組組長周蓓姬與喬治市藝術節總監祖西迪簽訂合作契約。

（中央社記者郭朝河吉隆坡25日專電）駐馬來西亞台北經濟文化辦事處將與2018喬治市藝術節合作呈現台灣週「島嶼島」，讓馬來西亞民眾能了解到台灣在藝術與文創行業的經驗與成就，進而促進台馬藝文界更多交流。

為期一週的「島嶼島」將由8月12日起至8月19日展開系列精彩節目，屆時將會有今年在台北國際藝術節備受好評的音樂舞台劇「蓬萊」、結合360度全身投影科技與舞蹈的「Second Body」、松山文創園區「好家在台灣」文創市集、松山Lab新主藝的當代馬戲「噶哈巫！斷語」、系列座談會、台灣電影播映會以及新竹青年國樂團專場等，在檳城喬治市熱烈登場。

周蓓姬表示，很高興此次能夠有機會與喬治市藝術節合作，並能首次舉辦以台灣為藝術節的系列主題。她表示，將引進台灣最好的團隊，以促進台灣與馬來西亞的文化與藝術交流。

她說，喬治市藝術節作為東南亞甚至亞洲目前最具影響力的大型藝術活動，未來的潛能是十分令人期待的。她希望通過此次交流和相互學習，能夠讓彼此的藝術市場更加多元也更加成熟。

祖西迪也對這次與台灣的合作感到非常興奮，並指出台灣藝術與文創的市場生態非常的成熟，有許多非常有才華的年輕人不斷地為台灣的藝術與文創發展注入新的血液。他也感謝透過駐馬來西亞台北經濟文化辦事處的協助，獲得文化部的大力支持，希望通過此次的合作交流，能夠讓台灣分享市場經驗以及藝術與文創園區的經營之道。（編輯：屈享平）1070525