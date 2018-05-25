〈華新股東會〉美課鋼產品稅影響不大 焦佑倫：可分散

針對華新營運，焦佑倫指出，中國房地產開發事業表現不錯，加上中國厲行環保稽查使市場相對穩定，整體營運表現佳，但環境變化很多，而美國鋼鐵 232 條款也使華新遭到池魚之殃，對華新特殊鋼出貨美國有小部分影響。

針對股東提出加碼股利，他表示，股息穩定發展是公司政策，加上今年也有南京地產建設資金需求，若公司獲利穩定、可預期性佳，投資人就會願意投資。

線纜廠華新 (1605-TW) 今 (25) 日召開股東常會，華新董事長焦佑倫表示，美國鋼鐵 232 條款對特殊鋼出貨美國有小部分影響，但可望分散出貨至中東、南美等新興國家地區，因此影響不大。

不過，焦佑倫表示，美國受影響的特殊鋼出貨量，可望分散至中東、南美等新興國家地區，對華新造成的影響不大，但目前世局的變化，仍是經營上必須掌握的要素，材料變化也會影響獲利表現。

另一方面，焦佑倫指出，隨著智能化推動，產業進入新變局，若要達到工業 4.0，必須先從工業 3.0 一步步做起，雖然華新已運用許多資訊化技術，仍有不足之處待捕足。

華新去年稅後純益與 EPS 均寫下 2006 年來新高，每股賺 1.97 元，股東提出營運轉佳能否加碼股利，對此，焦佑倫回應，股息不忽高忽低、穩定發展是公司的政策，加上今年也有南京地產建設的資金需求，若公司獲利穩定、可預期性佳，投資人就會願意投資。股東會上也通過每股配發 1 元現金股利。

此外，股東也提出華新研發費用偏低，應投入更多資金用於研發，焦佑倫表示，研發費用確實需要投入，但用好科技比發展新事業或新科技更重要，未來將努力透過好科技，協助客戶把工作做得更簡單更好。