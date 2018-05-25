總統肯定外交表現　吳釗燮：我還是部長

吳釗燮表示，這次演講，是他擔任外交部長後的第一次公開演講，所以一定要回母校演講；經過昨天斷交的事情，大家都可以感受到，台灣外交真的不容易，尤其台灣情況特殊，很多人常說「為什麼我們外長沒辦法到主要國家的首都去」，但台灣外交從來沒有被打敗過，台灣的外交空間，其實比很多國家還要好得多，這是所有外交官共同努力的結果。

布吉納法索昨晚與我閃電斷交，外交部長吳釗燮今（25）日上午回到母校政治大學演講表示，總統蔡英文對於他這段時間的外交表現給予肯定，因此和聽演講的同學說「我還是部長」，更說「中國政府昨天幫我打廣告」，因此今天演講來了這麼多人，「我們要謝謝中國政府」。

吳釗燮說，他 2007 年擔任駐美代表，當時希望和所有同仁聊一聊，但開會的時候，發現很多資遣同仁看到他都很害怕，問意見都不敢講話，「對這個感受特別強烈」，所以花了很多功夫，改變駐處文化，下班時常帶著同仁一起喝啤酒、吃烤雞翅談談心，其中只有一個規則，就是不能講別人的稱謂，經過幾次的 happy hour 後，彼此之間的距離就沒有了，同仁願意分享看法，他也給予空間讓同仁大展身手，因此到他離開駐處時，整個駐美代表處都動起來了，和華府政府聯繫漸增，自己也在短短半年內，到許多本來沒有聯絡的州訪問、接受表揚。

吳釗燮強調，只要他給同仁空間，同仁就會有所表現，推展我國外交，因此到外交部後，也希望同仁和他這樣相處，定期舉辦便當會，目前部內的交流成果都非常好，所以鼓勵各位同學，如果看到國家現在的狀況，認為想替國家出一點力，到外交部服務，他保證外交部在他或下任部長的帶領下，會給大家很多的發展空間，「希望大家不要放棄外交特考」。

吳釗燮認為，對他來說，外交就是要和對台灣有所影響的人、機構、國家建立密切關係，透過這種關係讓原本不願意協助台灣的，變成願意協助台灣，不認識台灣的，變成了解台灣；雖然目前兩岸關係不好，但世界這麼大，到處都是台灣的空間，台灣花了很多時間跟理念相同的民主國家往來，所以現在有越來越多的民主國家支持台灣，例如最近的世界衛生大會（ WHA ），雖然台灣沒拿到邀請函，但開會過程中，發言力挺台灣的國家，是有史以來最多的，強度也是有史以來最強的，本來不願意支持台灣的，都表態支持，「這就是我們努力的成果開花結果」。

吳釗燮表示，對岸不斷打壓台灣，一連串的動作和大陸國家主席習近平強調的「兩岸人民心靈契合」不符合，造成兩岸人民距離越來越遠，最近民調顯示，有越來越多人討厭大陸，因為對岸不只拿走我們邦交國、更改台灣名稱，甚至還干預文化活動，這都很傷台灣人的心，尤其如果年輕國人首次出國比賽，就面臨到這樣的打壓，那這個傷痕就是揮之不去的，這對兩關係相當不好。

