核二28日再審 台電改善是否到位是關鍵

（中央社記者潘姿羽台北25日電）行政院原能會28日將赴核二廠召開第5次審查會議並現場視察，原能會官員表示，審查已到最後階段，目前沒有看到其他額外狀況發生，當日重點是檢視台電承諾改善項目是否到位。

核二2號機於2016年5月歲修後便持續停機，儘管今年3月，原能會發函通知台電公司，同意核二2號機再運轉，核二2號機卻在升載過程中發生因中子偵測系統訊號動作，反應爐急停的情況，導致併聯後再度跳機；原能會表示，唯有在台電完成必要的改善措施後，才會同意核二廠2號機再起動運轉。

原能會核管處副處長李綺思表示，先前已召開4次審查會議，並至現場勘查2次，主要是掌握現場狀況，並要求台電釐清相關問題；28日將赴核二廠召開第5次審查會議暨現場查證，看看台電承諾的人員訓練、設備改善等事項是否都已經改善到位。