英外相接惡作劇電話 大談俄國18分鐘

強生說：「我們得堅決與他們抗衡，不過我理解，貴國基於地理位置，須採取平衡作為。」他並說，會給予「支持及鼓勵」，也邀請對方訪問英國。

這通惡作劇電話據稱在上週撥打，強生（BorisJohnson）以為對方是亞美尼亞新科總理帕辛揚（NikolPashinyan），接起電話先向他道喜，隨後話鋒一轉，談到英俄的緊張關係。

（中央社倫敦24日綜合外電報導）俄羅斯的惡作劇人士假冒亞美尼亞總理，致電英國外交大臣強生，雙方討論如何對付莫斯科當局，前後聊了18分鐘之久，對話錄音今天發布在網路上，經英國外交部證實錄音為真。

強生說：「這很重要，總理，我認為我們不會有新冷戰。」他還在電話中建議，對付莫斯科當局時要展現「決心與堅定」。

強生也在電話中表示，英國將尋求對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）身邊重要的人物祭出新制裁。他說：「我們會持續對蒲亭身邊一些寡頭嚴加施壓。」

當喬裝成帕辛揚的惡作劇人士提到，英國有很多俄國的寡頭勢力，強生同意地說：「你在肯辛頓（Kensington）扔顆石頭，就會打中寡頭。」「不過有些是蒲亭親信，有些不是。」

法新社報導，對話錄音被發布在影音平台YouTube上，兩人講了18分鐘後，對方宣稱蒲亭資助英國在野工黨主席柯賓（Jeremy Corbyn），這似乎讓強生越來越懷疑，最後把電話掛斷。

電話似乎是庫茲涅佐夫（Vladimir Kuznetsov）和史托理亞洛夫（Alexei Stolyarov）這對惡作劇搭檔主導撥打，兩人外號Vovan與Lexus。

英國外交部發言人說，工作人員「一經檢查，立刻知道這是惡作劇電話」。

他們在聲明中說：「外交大臣意識到這是惡作劇電話，於是結束對話。」

發言人表示：「在索爾茲伯里（Salisbury）和敘利亞使用化學武器，以及亞美尼亞近期的事件都是非常嚴肅的議題。這種幼稚的行為顯示，致電者和背後勢力都缺乏嚴謹態度。」（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070525