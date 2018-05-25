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〈慧洋股東會〉拚一年比一年獲利好 看2020是收成

鉅亨網2018/05/25 12:23
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國內最大散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (25) 日召開股東常會，董事長藍俊昇表示，目前船隊已達 128 艘，今明兩年還有新船加入，散裝航運景氣持續進入佳境，樂觀看 2020 年將是「收成年」，今年開始營運面將不斷加溫，「要拚獲利一年比一年好」。

慧洋今年共要交船 8 艘，目前已交船 4 艘，下半年還有 4 艘新船將加入營運，2019-2020 年仍分別有 4、6 艘新船將加入，營收動能無虞。

藍俊昇指出，慧洋船隊已達一定經濟規模，隨著景氣好轉，「一天一艘船租金若增加 1000 美元，股東可以想想看一天就能增加多少收入」，樂觀看待營運逐漸邁向收成階段。

除船隊年輕化是競爭優勢，慧洋已規劃今年預計要處分 2-3 艘船來挹注業外，藉此讓船隊維持在 120 艘左右規模。

慧洋今日股東會中除承認 2017 年營業報告書和財務報表，也通過董事改選並新增 1 名獨立董事 (改選後總計 4 名董事、5 名獨立董事)，並討論盈餘分配案，決議每股配發現金股利 1 元。

慧洋去年上半年認列因 ECB 執行賣回權產生的業外損失，全年稅後純益 4.18 億元，年減 70%，每股純益 (EPS)0.71 元。

為降低航運景氣對公司影響性，慧洋強調，持續多元布局， 6 月底前將交付第 1 艘 LPG 船，為進入 LPG 航運市場先行試水溫，待確認船隊管理模式及獲利表現後，會進一步評估進入該市場的可行性。

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