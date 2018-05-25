〈慧洋股東會〉拚一年比一年獲利好 看2020是收成

國內最大散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (25) 日召開股東常會，董事長藍俊昇表示，目前船隊已達 128 艘，今明兩年還有新船加入，散裝航運景氣持續進入佳境，樂觀看 2020 年將是「收成年」，今年開始營運面將不斷加溫，「要拚獲利一年比一年好」。

慧洋今年共要交船 8 艘，目前已交船 4 艘，下半年還有 4 艘新船將加入營運，2019-2020 年仍分別有 4、6 艘新船將加入，營收動能無虞。

藍俊昇指出，慧洋船隊已達一定經濟規模，隨著景氣好轉，「一天一艘船租金若增加 1000 美元，股東可以想想看一天就能增加多少收入」，樂觀看待營運逐漸邁向收成階段。