台股盤中─無畏川金會面取消 量縮橫盤整理 中小型股

台股今 (25) 日處於量縮整理橫盤格局，預估集中市場全場成交值在 1250 億元水準，資金自被動元件類股向外擴散，移往至二線光學、矽晶圓與遊戲類股，指數維持強勢格局，並未受北韓領導人金正恩與美國總統川普會面暫時取消影響。

亞洲區域股市包括南韓、香港及上證指數今日早盤聯袂走跌，台股開在 10946.62 點，最高 10977.23 點，最低 10918.12 點，預估全場成交值為 1250 億元，盤中被動元件類股仍為多頭指標。

國泰證期顧問處協理簡伯儀及證券分析師張陳浩指出，指數 10950 以上賣壓沈重，但均線呈現多頭排列，預期將暫時在 10800-11000 區間震盪整理。