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中央社

特斯拉上海廠傳選址確定 加入陸國產車市場

中央社2018/05/25 12:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海25日電）美國電動車大廠特斯拉在上海設立的公司10日取得營業執照，陸媒報導，特斯拉已確定選址上海臨港，不只製造電池也將生產汽車，面對中國市場時將可大幅降低生產成本。

隨著中美貿易談判進行，中國國家主席習近平4月在博鰲論壇宣示開放，表示將大幅放寬市場准入，其中包括放寬汽車行業的外資持股比例限制。一直想獨資設廠的特斯拉（Tesla）成為第一批受益者。

根據國家企業信用信息公示系統，特斯拉（上海）10日拿到上海浦東新區市場監管局核發的營業執照，這家公司由特斯拉汽車香港有限公司100%持股，是第一家以台港澳法人獨資身分建廠的公司。

財新網報導，一名接近上海市政府的人士表示，特斯拉與上海市政府已在今年5月簽署相關意向文件，特斯拉將在上海生產國產車，地址就選在上海臨港，北臨浦東國際航空港，南接洋山國際樞紐港。但特斯拉未對這些消息評論。

特斯拉想在中國設廠由來已久，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾表示，2016年會在中國設廠，近年也曾傳出與中國不同的地方政府磋商建廠事宜。

報導說，特斯拉以進口車形式在中國銷售，價格要比在美國本土高出近一倍。以特斯拉75D Model S為例，該車型在美國售價約為人民幣38萬元（約新台幣176萬元），在中國售價則接近71萬元（約新台幣328萬元）。如果特斯拉實現本地化生產，有助提高在中國市場銷量。

中國國家發展和改革委員會日前發布「就制定新的外商投資負面清單及製造業開放問題」的回應稱，汽車行業將分類型逐步開放，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制。通過5年過渡期，汽車行業將取消全部外資限制。（編輯：林克倫）1070525

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