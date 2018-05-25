特斯拉上海廠傳選址確定 加入陸國產車市場

（中央社記者張淑伶上海25日電）美國電動車大廠特斯拉在上海設立的公司10日取得營業執照，陸媒報導，特斯拉已確定選址上海臨港，不只製造電池也將生產汽車，面對中國市場時將可大幅降低生產成本。

隨著中美貿易談判進行，中國國家主席習近平4月在博鰲論壇宣示開放，表示將大幅放寬市場准入，其中包括放寬汽車行業的外資持股比例限制。一直想獨資設廠的特斯拉（Tesla）成為第一批受益者。

根據國家企業信用信息公示系統，特斯拉（上海）10日拿到上海浦東新區市場監管局核發的營業執照，這家公司由特斯拉汽車香港有限公司100%持股，是第一家以台港澳法人獨資身分建廠的公司。