牧德下半年設備導入AI 董座：成長是必然

（中央社記者江明晏台北25日電）牧德近年業績爆發成長，董事長汪光夏表示，「成長是必然，因五箭慢慢發酵」，正向看待今年營運，並表示下半年起各產品線都將導入AI功能，進一步拉升客戶購機意願。

牧德立定「軟板及軟硬結合板AOI」、「半導體AOI」、「PCB硬板智能AOI 4.0」的三箭策略，成果逐步發酵，帶動業績成長，2017年每股盈餘10.86元，大賺1個股本，創歷史新高，加上第四箭掃描式尺寸量測機、第五箭大陸版機台，可望挹注今年營運。

汪光夏表示，「成長是必然，因為五箭都慢慢發酵」，正向看待今年表現。

法人表示，牧德第2季為傳統出貨旺季，目前接單需求正向，單季營收預估可續創新高。

汪光夏也表示，牧德2年前開始研發AI(人工智慧)軟體功能，預計今年下半年開始導入各產品線，可有效降低因落塵或是氧化造成的誤判率，減少客戶複檢人力，產品單價售價(ASP)將有所提升，但只占客戶人力節省比例的一小部分，預料可帶動客戶購買機率。

他表示，去年來自軟板設備的貢獻大，硬板AOI4.0設備去年第4季至第2季線路也是大幅度拉升，硬板AOI 4.0設備以及半導體晶圓外觀檢查機(Wafer AVI)也有相對應比例的成長。

他進一步說明，今年軟板、硬板、半導體3大設備產品線都會有不錯的成長動能，其中軟板設備需求仍然暢旺，硬板AOI 4.0設備以及半導體晶圓外觀檢查機(Wafer AVI)也陸續發酵，半導體營業額比例有逐步拉高趨勢，不少是中國大陸客戶挹注。

以產品應用別來看，牧德軟板設備占營收比重約達39%、半導體檢測設備5%、其餘為硬板等相關檢測設備。

牧德目前客戶囊括大陸前20大印刷電路板(PCB)企業以及部分半導體產業，汪光夏指出，「過去零星購買設備的廠商，現在不少都是整個工廠擴產都買我們的設備」，包括台資在內，牧德在大陸銷售的營收已有65%。

牧德24日股價飆上497元，創掛牌以來歷史新高後，震盪下跌，今天股價翻紅小漲8.5元，股價漲幅近2%，持續位處高檔區。近3個月股價漲幅已逾50%。（編輯：林孟汝）