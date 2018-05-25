川普用一封信分手金正恩 陸學者：無關北京

對於川金會破局出現北京因素的說法，金燦榮表示「沒有道理」，「現在出現這種說法呢，是因為美國方面要推卸責任。」

他說：「無論從哪個角度，我們北京都很支持。」

中國人民大學國際關係學者金燦榮今天接受中央社記者訪問時表示，北京是很真誠地希望川普和金正恩能直接談，若能解決問題那最好；解決不了，如果矛盾能夠緩解一下，那也挺好。

（中央社記者周慧盈北京25日電）美國總統川普昨天宣布取消與北韓領導人金正恩的會面，先前還暗示中國從中作梗。對於這種說法，北京學者表示「沒有道理」，並指川金會告吹，主要還是美國內部的阻礙。

金燦榮分析，川普當初在未與幕僚商量的情況下就貿然答應要和金正恩見面，美國內部對此批評聲浪頗大，建制派很不滿意，加上北韓一些反應不是很恰當，因此導致川金會的告吹。

他表示，川金會談不成，「主要原因還是它（美國）內部的阻礙，但是他（川普）又不能這麼說，所以只能把責任往外推」。

金燦榮強調：「中國這邊沒有任何理由希望這個事搞壞。」

至於有分析指川金會談不成可能影響後續中美貿易談判一事，金燦榮說：「貿易戰和朝核（朝鮮半島核問題）是不掛勾的，說中國方面把這個聯繫起來打牌是沒有道理的。」

他進一步表示，這件事不影響中美貿易問題後續的談判，「貿易戰已經告一段落了」。

川普在24日給金正恩的信中表示，由於北韓近期在聲明中展現出「極大的憤怒和公開的敵意」，他將不會出席原訂6月12日在新加坡舉行的峰會。

據美國紐約時報，川普指的是一名北韓官員最近以「無知和愚蠢」形容美國副總統彭斯。

金正恩今年已兩度到中國會見中共總書記、國家主席習近平。川普曾表示，「習金二會」後，金正恩的態度就有點改變，「我不喜歡這樣」，並暗示中國從中搞鬼。（編輯：楊昇儒）1070525