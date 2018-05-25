憂實習空服員影響飛安 民航局：訓練需合格

桃園市空服員職業工會理事，同時也是華航企業工會理事的蘇盈蓉在現場表示，若是華航真的要讓實習空服員上機服務，為確保飛安與服務品質，不僅不能降低原機上人力，甚至一台飛機只能派遣一名實習空服員，且需另加派一名正職空服員在旁協助與督導。

桃園市空服員職業工會赴交通部民用航空局抗議，他們認為，實習空服員的訓練與經驗均不足，不該讓他們在工作現場中獨立執行飛安與服務工作，獨自承擔風險。

華航今年首度與4所院校合作，招募「實習空服員」，每學期提供新台幣15萬元獎學金，可上機服務實習、每月飛行60小時，引發爭議。

（中央社記者陳葦庭台北25日電）不滿華航招募大學生實習空服員，桃園市空服員職業工會今天赴民航局抗議，對此，民航局回應，只要通過2個月的安全訓練，成為合格空服員，即可執行飛安工作。

對此，民航局標準組長林俊良回應，一般產學合作是教育部跟業者之間的事，但因為空服員訓練計畫需要民航局核准，所以需要報請民航局，而華航確實在上週通報，目前正在進行審查。

林俊良表示，民航局對空服員學歷沒有要求，合格空服員需要進行2個月安全訓練，並考驗合格，才能穿上制服在機上執行飛安工作；另外，機上人員如仍屬見習或試用階段，皆不得視為機上的最低派遣員額。

華航今天也透過簡訊回應，「航空服務人員產學合作實習」相關規劃與作業皆符合教育部「專科以上學校產學合作實施辦法」，產學合作實習生適職性亦符合民航局「航空器飛航作業管理規則」。

華航將飛航安全視為企業存續的根本，產學合作實習生須通過與新進客艙組員完全相同訓練及考核，並在監督指導下進行機上實習，華航將按民航規範辦理，人力配置皆會報民航局核備。

華航並表示，現階段華航空服員不缺額，約3000餘名，產學計畫試行階段僅24名，比例極低，實習生的配置不影響飛安。（編輯：梁君棣）1070525