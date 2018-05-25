哈薩克馬術表演 花博后里馬場再現風華

花博期間，每天上午有盛大熱鬧的馬隊遊行，10名騎手騎乘裝扮華麗的馬匹，以壯盛氣勢為園區揭開一天序幕。

台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，后里馬場是台灣馬術文化發源地，藉由花博契機，重塑擁有百年歷史的馬場空間，修復古蹟及歷史建物，興建國際標準現代化馬術競技場，推展馬術運動。

（中央社記者趙麗妍台中25日電）2018台中世界花卉博覽會11月舉行，將邀請哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團帶來融合力與美的演出，還有馬隊遊行、馬匹騎乘及餵食體驗等，打造充滿動靜視覺美感的「花馬樂園」。

具有百年歷史價值的第一馬廄，將打造為寓教於樂的馬術親子教育園地，以「馬」為主題展示各式文物，還有10匹世界名種馬匹供遊客參觀。

此外，將邀請哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團，以全台首次也是唯一的「直線加速跑道」表演方式，演繹人與馬默契無間的高難度動態之美，將帶來250場次花式特技表演，每場次穿插美國西部牛仔及小丑秀。

園區內設置的8站迷你馬互動區，將由花仙子造型工作人員牽引迷你馬，與遊客互動及拍照留念，也規劃有騎乘及餵食體驗。

觀旅局表示，除了實體馬匹，園區內也將打造旋轉木馬、迷你版仿真小火車等遊具設施，結合花卉靜態美與動態活力，打造充滿動靜視覺美感的花馬樂園，呈現「百年馬場，騎馬賞花」風華。（編輯：管中維）1070525