NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈中仁隧道爆破貫通　預計後年通車台幣周貶0.1%　下周挑戰30？腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
運動

中華職棒／天王再出發　任賢齊將為動紫大盛壓軸開唱

體育中心／綜合報導2018/05/25 12:53
▲任賢齊將為猿隊開唱。（圖／Lamigo桃猿隊提供）
▲任賢齊將為猿隊開唱。（圖／Lamigo桃猿隊提供）

Lamigo桃猿隊將在6月1日(五)至3日(日)舉辦動紫大盛音樂祭，三天的動紫大盛音樂祭將號召全猿主場傳唱傳奇，「歡樂傳奇」、「情歌傳奇」、「搖滾傳奇」三大經典之夜一一登場，超過12組表演單位彈彈重磅！小男孩樂團、山的孩子樂團、林子麟、Empty Orio、原子邦妮、吳蓓雅PiA、拾音［’Pickʌp］、張智成(Z-Chen)都將參戰，動紫大盛音樂祭最後一天6月3日(日)「搖滾傳奇」將邀天王任賢齊再臨全猿主場飆搖滾，第十彈為動紫大盛音樂祭完美結尾！
　
「天王」任賢齊在近年一直關心棒球。曾受大聯盟紅雀隊邀請造訪2次世界大賽冠軍的布希體育場，在紅雀隊主場演唱《再出發》，在2015年首度為Lamigo桃猿隊在賽前開球前開唱短版《再出發》，在2017年任賢齊受邀為全猿主場賽後演唱，當時天王在賽後接近大放送的演出讓全場觀眾如癡如醉，全場一起合唱《再出發》的盛況令人回味無窮，球迷直呼實在太享受天王的表演。
　
2018年動紫大盛音樂祭更熱鬧，超過12組表演嘉賓輪番上陣，賽後演唱嘉賓再度隆重邀請任賢齊到現場同歡，重溫天王在球場的搖滾實力以及球場魅力，對於已經是國際級巨星的任賢齊來說，也將是連續兩年在台灣開起球場萬人演唱會，更讓人期待任賢齊會再帶來膾炙人口的招牌歌曲。
　
近年鮮少在台灣進行公開活動的任賢齊連續兩年以盛大的球場賽後演唱會的方式與球迷朋友見面飆搖滾，任賢齊將授權個人設計「HOME RUN」為此次動紫大盛音樂祭製作限量贈品帽，表達支持棒球的熱情，也是第一位幫Lamigo動紫大盛設計周邊的藝能界巨星。任賢齊說：「我一直很支持棒球運動，一起為台灣的棒球加油吧！」

關鍵字任賢齊動紫大盛中華職棒lamigo
史特拉斯堡止步4強　詹詠然丟球后CP3腿部拉傷　火箭聽牌憂喜參半

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan