中華職棒／天王再出發　任賢齊將為動紫大盛壓軸開唱

Lamigo桃猿隊將在6月1日(五)至3日(日)舉辦動紫大盛音樂祭，三天的動紫大盛音樂祭將號召全猿主場傳唱傳奇，「歡樂傳奇」、「情歌傳奇」、「搖滾傳奇」三大經典之夜一一登場，超過12組表演單位彈彈重磅！小男孩樂團、山的孩子樂團、林子麟、Empty Orio、原子邦妮、吳蓓雅PiA、拾音［’Pickʌp］、張智成(Z-Chen)都將參戰，動紫大盛音樂祭最後一天6月3日(日)「搖滾傳奇」將邀天王任賢齊再臨全猿主場飆搖滾，第十彈為動紫大盛音樂祭完美結尾！



「天王」任賢齊在近年一直關心棒球。曾受大聯盟紅雀隊邀請造訪2次世界大賽冠軍的布希體育場，在紅雀隊主場演唱《再出發》，在2015年首度為Lamigo桃猿隊在賽前開球前開唱短版《再出發》，在2017年任賢齊受邀為全猿主場賽後演唱，當時天王在賽後接近大放送的演出讓全場觀眾如癡如醉，全場一起合唱《再出發》的盛況令人回味無窮，球迷直呼實在太享受天王的表演。



2018年動紫大盛音樂祭更熱鬧，超過12組表演嘉賓輪番上陣，賽後演唱嘉賓再度隆重邀請任賢齊到現場同歡，重溫天王在球場的搖滾實力以及球場魅力，對於已經是國際級巨星的任賢齊來說，也將是連續兩年在台灣開起球場萬人演唱會，更讓人期待任賢齊會再帶來膾炙人口的招牌歌曲。



近年鮮少在台灣進行公開活動的任賢齊連續兩年以盛大的球場賽後演唱會的方式與球迷朋友見面飆搖滾，任賢齊將授權個人設計「HOME RUN」為此次動紫大盛音樂祭製作限量贈品帽，表達支持棒球的熱情，也是第一位幫Lamigo動紫大盛設計周邊的藝能界巨星。任賢齊說：「我一直很支持棒球運動，一起為台灣的棒球加油吧！」