NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈神48秒！晃奶妹大聳肩震暈網友台中首辦龍舟賽　豐原軟埤仔溪登場腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
政治

青年赴陸發展　吳釗燮籲勿改變台灣認同

記者林仕祥／台北報導2018/05/25 13:06
▲外交部長吳釗燮表示，不會阻止青年赴陸發展，但認同台灣這件事情，「拜託不要改變」。（圖／林仕祥攝 , 2018.5.25）
▲外交部長吳釗燮表示，不會阻止青年赴陸發展，但認同台灣這件事情，「拜託不要改變」。（圖／林仕祥攝 , 2018.5.25）

外交部長吳釗燮今（25）日前往母校政治大學演講，台下有同學詢問，未來出國若碰到「改名」狀況，應該怎麼辦，以及是否要務實接受中國大陸的誘拉政策，赴陸就學、讀書，對此，吳釗燮表示，同學若碰到類似情形，千萬不要把校名的「國立」兩字拿掉；不會阻止青年赴陸發展，但認同台灣這件事情，「拜託不要改變」。

政大學生提問，未來出國唸書或比賽，若碰到被迫改名為「中國」的情況發生，該如何處理？以及目前到對岸念書有高額獎學金，就業薪水也比較高，年輕人是否該務實接受，或是應該拒絕這樣的誘惑？

吳釗燮回應，台灣名稱被改，是很早就有的事情，只要碰到這種事，政府都會花很大的功夫，拚命改回來，以前碰到的狀況，在外交部同仁的努力下，有很高的比例能順利改回來；這次的狀況是最嚴重的一次，幾乎是全面性的，也有一半經過努力順利改回來，但也有無法改回來的時候，拜託同學出國比賽或開會時，若被要求拿掉國立政治大學的「國立」兩字，「拜託千萬不要放棄，堅持到底才有機會，不堅持機會就沒有了」。

吳釗燮指出，目前確實看到對岸的誘拉政策，提供高額獎學金並降低標準，吸引更多台灣優秀青年到對岸去，但他對台灣年輕人有信心，「我有看到一些客觀數據，台灣年輕人讓我們有信心」，因為不管他們去大陸幾年，回來後還是認同台灣是我們的國家、我們的故鄉，同學覺得去大陸是生涯規畫的一部分，這都沒問題，也不會阻止大家，但認同台灣這件事，拜託千萬不要改變。
 

關鍵字赴陸吳釗燮政大兩岸獎學金
陳渺》布吉納法索斷交其實對台更好外長：援外GDP占比低於已開發國

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan