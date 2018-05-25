青年赴陸發展　吳釗燮籲勿改變台灣認同

外交部長吳釗燮今（25）日前往母校政治大學演講，台下有同學詢問，未來出國若碰到「改名」狀況，應該怎麼辦，以及是否要務實接受中國大陸的誘拉政策，赴陸就學、讀書，對此，吳釗燮表示，同學若碰到類似情形，千萬不要把校名的「國立」兩字拿掉；不會阻止青年赴陸發展，但認同台灣這件事情，「拜託不要改變」。

政大學生提問，未來出國唸書或比賽，若碰到被迫改名為「中國」的情況發生，該如何處理？以及目前到對岸念書有高額獎學金，就業薪水也比較高，年輕人是否該務實接受，或是應該拒絕這樣的誘惑？

吳釗燮回應，台灣名稱被改，是很早就有的事情，只要碰到這種事，政府都會花很大的功夫，拚命改回來，以前碰到的狀況，在外交部同仁的努力下，有很高的比例能順利改回來；這次的狀況是最嚴重的一次，幾乎是全面性的，也有一半經過努力順利改回來，但也有無法改回來的時候，拜託同學出國比賽或開會時，若被要求拿掉國立政治大學的「國立」兩字，「拜託千萬不要放棄，堅持到底才有機會，不堅持機會就沒有了」。