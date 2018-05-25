美中爭端方興未艾 龔明鑫：CPTPP是台灣的機會

（中央社記者廖禹揚台北25日電）美中貿易爭端暫緩，但經濟部次長龔明鑫、中經院院長吳中書都認為，美中爭端短期內無法解決；龔明鑫並指出，台灣不應侷限在美中台三角關係中，CPTPP會是台灣很好的機會。

臺灣大學公共經濟研究中心、台灣金融研訓院、台灣公共議題研究協會今天共同主辦「美中貿易戰對全球及我國經濟金融之影響與因應」研討會，經濟部次長龔明鑫與中華經濟研究院院長吳中書都受邀發表專題演講。

吳中書指出，造成美國貿易逆差因素多，且有多年歷史，但在中國崛起狀況下，為維持美國在經濟、政治上執牛耳地位，才以此做為討論範疇，即使美中目前已有共識，中國也提出減少逆差作法，但因涉及雙邊貿易結構、以及美國本身經濟結構問題，不會因為幾次善意的談判就能告一段落。