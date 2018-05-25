〈華新股東會〉下半年營運看俏 今年全年將優於去年

線纜廠華新 (1605-TW) 今 (25) 日召開股東常會，華新董事長焦佑倫指出，下半年營運將會比上半年佳，若排除原物料價格波動因素，今年銷售量最多可望年增 1 成，今年全年營收也會優於去年。

展望下半年，焦佑倫指出，第 3 季適逢傳統旺季，整體下半年營運將會較上半年佳，而在銅、鎳等原物料價格維持高檔，加上銷售量增加帶動下，今年全年營收表現也會優於去年。

針對銅、鎳等原物料價格，焦佑倫表示，這 2 種原物料與經濟景氣相關，與油價及金價都有關連，也會受到美元變化的影響，先前銅、鎳價格已達一定漲幅，盼今年下半年價格走勢持穩，不要有大幅度的波動，經營上也會相對容易。