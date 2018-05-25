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〈華新股東會〉下半年營運看俏 今年全年將優於去年

鉅亨網2018/05/25 12:55
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線纜廠華新 (1605-TW) 今 (25) 日召開股東常會，華新董事長焦佑倫指出，下半年營運將會比上半年佳，若排除原物料價格波動因素，今年銷售量最多可望年增 1 成，今年全年營收也會優於去年。

展望下半年，焦佑倫指出，第 3 季適逢傳統旺季，整體下半年營運將會較上半年佳，而在銅、鎳等原物料價格維持高檔，加上銷售量增加帶動下，今年全年營收表現也會優於去年。

針對銅、鎳等原物料價格，焦佑倫表示，這 2 種原物料與經濟景氣相關，與油價及金價都有關連，也會受到美元變化的影響，先前銅、鎳價格已達一定漲幅，盼今年下半年價格走勢持穩，不要有大幅度的波動，經營上也會相對容易。

焦佑倫預期，下半年若無特殊政經因素，銅、鎳價格可望持穩但有小幅波動，而若排除原物料價格波動因素，今年銷售量最多可望較去年成長 10%。

另外，在商貿地產業務方面，華新總經理鄭慧明指出，中國南京華新城的 D 地塊住宅第一期收益已於去年第 3 季認列，而南京華新城 AB 地塊辦公大樓採取分期開發，第一期項目建物已於 1 月認列收益 5.6 億人民幣，第二期也已於 4 月認列，第三期仍須與南京政府協商銷售時程，認列時間暫時無法確定。

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關鍵字華新焦佑倫原物料銷售量認列線纜股東會展望營收headline
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