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北市抽查菸酒業者 網路賣酒違法占大宗

中央社2018/05/25 12:52
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市政府為保障民眾權益，抽查472家菸酒進口、零售等業者，發現違反菸酒管理法65件，其中透過網路販賣酒占最大宗，共40件。財政局說，透過網路販賣菸酒類產品，就屬違法。

台北市法務局和財政局為保障消費者健康與安全，從今年1月至4月間，抽檢菸酒製造、進口、批發及零售業者共472家，並在今天公布結果，經統計，因違反菸酒管理法，共裁罰65件，金額達新台幣130萬餘元。

財政局菸酒暨稅務管理科長張孟純受訪時表示，65件遭裁罰的案件包含透過網路販售酒品40件、販賣或運輸私菸酒15件、進口酒標示違規4件、酒廣告未標示警語或警語面積不符規定4件、產製私菸酒2件。

她說，透過網路販售酒品分為個人及私營酒商，個人會透過臉書、網路購物平台銷售，酒商則會自行架設網頁，供消費者選購酒品。

她指出，許多民眾近年來透過網路、電子商務平台、手機APP販售菸酒產品，只要透過網路兜售菸酒，就會觸犯菸酒管理法或菸害防制法規定，呼籲不要透過網路拍賣或交換菸酒產品，以免違規受罰，罰則從1萬元至5萬元，採累進裁罰。

財政局說，民眾如發現違法菸酒，可打市民服務熱線1999轉分機6294檢舉，如查獲私菸、私酒，檢舉人可獲得獎勵金，每案最高獎金為480萬元。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070525

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