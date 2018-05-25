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中央社

吳釗燮：台灣有責任助友邦發展 非金錢外交

中央社2018/05/25 12:49
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北25日電）中華民國與布吉納法索昨天斷交，而邦交國對台灣是否重要，外交部長吳釗燮今天表示，友邦協助台灣在國際發聲，台灣也有責任協助其他國家經濟發展，這不是金錢外交，而是外交。

吳釗燮昨天舉行國際記者會宣布，中華民國與西非友邦布吉納法索終止外交關係。

吳釗燮上午前往母校國立政治大學演講，有學生問到，目前邦交國數量降到18個，邦交國對台灣來說重要嗎？

吳釗燮表示，從這次世界衛生大會（WHA）可以看到，如果沒邦交國，台灣有很多事無法推動。友邦協助台灣在WHA提案、辯論或在大會發言，台灣在國際組織要有代表權、要有聲音，「就是靠我們邦交國」。

他說，有人覺得外援不重要，「我持相反的看法」。聯合國將已開發國家的援外比例訂為國內生產毛額（GDP）的0.7%，但台灣援外比例僅占0.013%，在回饋國際社會方面，還有很多努力空間。

吳釗燮表示，如果民眾認為台灣不應提供外援，政府提高援外預算就會有很大困難。他希望表達，主要國家援外金額都比台灣多，如在南太友邦吐瓦魯，澳洲、紐西蘭等國給的援助都比台灣多。

吳釗燮說，台灣早年貧窮時，也是靠很多國家協助、脫離貧窮，由歷史經驗看，「台灣絕對不能放棄這種責任」，需要協助其他國家；「這個不叫金錢外交，這個就叫做外交」，透過援助其他國家，台灣也可建立與先進國家合作機會，對外交非常好。

吳釗燮舉例表示，台灣協助友邦的領域包括醫療、農業與職業訓練等。他鼓勵大家有機會到邦交國，實際看看台灣協助邦交國的成果。（編輯：李明宗）1070525

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