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中央社

英國情報局廣告徵人 不見007龐德形象

中央社2018/05/25 12:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國對外情報機構秘密情報局（SIS）、又稱軍情六處（MI6），今天推出首支電視廣告，與大眾心中007系列電影「詹姆士龐德」形象劃清界線，打算招募更多元化的人才。

法新社報導，這支廣告短片開頭一尾鯊魚在水族館裡游動的鏡頭，故意讓觀眾嗅到一絲間諜電影氣氛。

影片旁白說：「我們是情報員，但我們做的事跟你想像不一樣。不是要你在鯊魚缸前一派冷酷，而是能夠接收到這些幽微無聲的訊息。」

影片鏡頭一轉，一名害怕的孩童看著鯊魚而退卻腳步，之後媽媽現身將小孩抱進懷裡。

「理解他人。幫助他人用不同眼光看待事物。探索你自身之外的世界。如果聽來很熟悉，因為這是你日常生活都會做的事。」

影片結尾說：「軍情六處——秘密地，我們跟你一樣。」

這支廣告試圖呈現，軍情六處希望應徵者擁有的「軟性」才能，同時也是這個機構在2021年以前打算招收800名新血的招募活動一環。

軍情六處的招募主管表示：「我們要招募的人，在很多方面擁有的條件，與一般人沒有什麼不同。」她在這裡服務20年，同時也是母親，但無法提供姓名。

她說，他們在找的新一批情報員要具備「結合高EQ與人際互動技巧」，加上「堅強的操守與創造力」。

軍情六處表示，前間諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）與女兒尤莉雅（Yulia Skripal）在索爾茲伯里市（Salisbury）遭神經毒劑攻擊的陰謀事件發生之後，掀起一波應徵情報員的熱潮。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070525

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