查賄小組揭牌 鐵腕掃除賄選歪風

（中央社25日綜合報導）因應年底選舉，基隆、澎湖等地檢署今早紛為「查察賄選及暴力執行小組」揭牌，將嚴密查察各類選舉情資，以鐵腕徹底掃除賄選歪風。

基隆地檢署今天舉行反賄選揭牌，有別其他制式記者會，檢方用最節省方式以「抹布」擦拭寫在白板上的「金錢、暴力、賭盤」字樣，期盼民眾發揮抹布精神，勇敢檢舉「髒汙」。

基隆地檢署檢察長陳宏達受訪表示，今年反賄選宣導地檢署沿用過去資料，以最小的成本但希望能深植人心，今天才會選用「抹布」，希望民眾能「拾起抹布，擦亮社會」。

陳宏達指出，期盼民眾面對賄選和暴力，能勇敢站出來檢舉，撥打檢舉賄選熱線0800-024-099按4，發揮「抹布」精神，看到社會有任何的髒汙拿起抹布立刻清除。